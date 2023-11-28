Sofranızdan eksik etmeyin! İşte D vitamini barındıran besinler...

Araştırmalar, yetişkinlerin yaklaşık %35'inin D vitamini eksikliği olduğunu gösteriyor. Bu oran farklı bölgelerde daha da yükselebiliyor. Vücudumuz güneş ışığına maruz kaldığında D vitamini üretir. Ancak bunun dışında tükettiğimiz besinlerden de almamız mümkündür.

GÜNLÜK ÖNERİLEN D VİTAMİNİ MİKTARI

D vitamini için günlük değer (GD) 800 IU'dur (20 mcg). D vitamini içeriği, gıda paketlerinin üzerindeki beslenme gerçekleri etiketinde GD yüzde olarak listelenmiştir. Bu size yiyeceğin günlük D vitamini ihtiyacınızın ne kadarını sağlayacağını söyler. Aşırı güneşe maruz kalmak cilt kanseri riskini arıtabileceğinden D vitaminini yiyeceklerden veya takviyelerden almak en iyisidir.

İşte D vitamini açısından en zengin yiyecekler...