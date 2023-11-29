Doğru yara bakımı ile ayağı kesilmekten kurtuldu

6 ay önce sağ ayak bileği üzerinde başlayan kronik yaranın hızla ilermesiyle ampute (kesilme) edilme kararı verilen 66 yaşındaki İlker Mez'in ayağı Özel Gazi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Kadir Çeviker, Op. Dr. Alkan Arpaçay ve ekibi tarafından yapılan tedavi ile kesilmekten kurtuldu. Op. Dr. Kadir Çeviker, "Hastamız kliniğimize başvurduğunda branşında uzman birçok hekim tarafından yaranın ileri evre olması nedeni ile amputasyon işlemi önerilmiş. Ancak biz ekibimizle birlikte hastamıza eksozom ve amniyotik zar tedavisi uyguladık. Hastamız bu zor ve uzun tedaviden başarı ile çıktı. Ayağının kesilmeden tedavi edilmesi, yara bakımının önemini bir kez daha vurgulamaktadır" dedi. Op. Dr. Alkan Arpaçay ise "Bu tip yaralar, hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir ve tedavisinin uzun sürmesi hem ekonomik hem de sosyal olarak hastayı zorlayabilir. Bu nedenle, kronik yara bakımı oldukça önemlidir" dedi.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Kronik yaraların tedavisinde, yaranın tipine ve şiddetine bağlı olarak farklı tedavi yöntemlerinin kullandığını belirten Op. Dr. Kadir Çeviker, "Son yıllarda, hücresel tedavilerden olan ekzozom partikülleri ve amniyotik zar yara iyileşmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Ekzozom partikülleri, hücreler tarafından salgılanan küçük keselerdir ve hücreler arasında iletişimi sağlarlar. Diğer yandan güncel bilimsel çalışmalar amniyotik zarın yara iyileşmesinde oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Amniyotik zarın yara iyileşmesi için gerekli özel hücreler ve bu hücrelerin ihtiyaç duyduğu büyüme faktörleri içerdiği, böylece yara iyileşmesini hızlandırdığı ve yara enfeksiyonlarını önlediği gösterilmiştir" dedi.