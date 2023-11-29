İş sağlığı ve güvenliği giderek önem kazanıyor

10 yılı aşkın süredir iş dünyasında faaliyet gösteren Egeli OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) alanında uzman iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ile iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi birikimlerini çözüm ortaklarıyla paylaşarak hizmet sunmaya devam ediyor. İş dünyasının dinamikleri ve çalışma koşullarının, gün geçtikçe değişen ve evrilen bir yapıya sahip olduğunu belirten Emre Ayaz, "Özellikle son yıllarda, iş sağlığı ve güvenliği konuları giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu durum, işverenlerin ve çalışanların sağlığını koruma, güvenli çalışma ortamları sağlama ve mevzuata uygunluğu sağlama sorumluluklarını daha da artırmıştır" dedi.

Emre Ayaz, "Kurumumuz, çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerine hizmet verebilecek A-B-C sınıfı uzmanlarla donatılmıştır" dedi.

10 YILLIK TECRÜBE

"Egeli OSGB olarak iş dünyasında 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren bir kuruluşuz" diyen Emre Ayaz, "Kurumumuz, çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerine hizmet verebilecek A-B-C sınıfı uzmanlarla donatılmıştır. Bunun yanı sıra, işyeri hekimleri alanlarında derin tecrübeye sahiptir ve iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi birikimlerini çözüm ortaklarıyla paylaşarak hizmet sunmaktadır. Ayrıca hizmet standartlarını en üst seviyede tutan, kolay ulaşılır ve çözüm odaklı hizmet anlayışımız çerçevesinde çalışmalarını sürdüren firmamız, iş sağlığı ve güvenliği alanında Ege Bölgesinin en büyük firmalarından biri olup gezici İSG sağlık aracı ile birlikte Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı sabit tıbbi tetkik mekânı ve basit hizmet laboratuvarı belgesine sahip olan tek firmadır" diye konuştu.

AMAÇ SAĞLIK VE GÜVENLİK

İş sağlığı ve güvenliğinin başlıca amaçlarını açıklayan Emre Ayaz, "İşyerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirmek, çalışanların sağlığını fiziksel, ruhsal ve tıbbi açıdan korumak ve geliştirmek, çalışanları çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden korumaya, ortaya çıkan sağlık problemlerini, meslek hastalıklarını tespit ederek tedavilerini sağlamakta bizim sorumluluğumuzdadır" dedi.

GENİŞ ÇALIŞMA ALANI

Egeli OSGB'nin hizmetleri hakkında bilgiler veren Emre Ayaz, "Bugüne kadar Ege Bölgesi'nde yapımı gerçekleştirilen tünel, otoyol ve gökdelen gibi büyük inşaat projelerinde, bölgenin en büyük madenlerinde ve iş dünyasına liderlik yapan birçok fabrikada çözüm ortağı olarak yer aldık. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi konularında ve çalışanların sağlık tetkiki ve raporları konusunda sorumluluk üstlenerek görev aldık. 82 A-B-C sınıfı iş güvenliği uzmanı, 34 iş yeri hekimi , 36 hemşire ve yardımcı personel olmak üzere 150'nin üzerinde personelle hizmet vermeye devam ediyoruz. Ülkemizde iş kazalarında genellikle reaktif yaklaşım sergilenmekte olup bu yaklaşıma göre kaza olduktan sonra olay yeri incelenmekte ve ona göre tedbirler alınmaktadır. İş güvenliğinde önemli olan proaktif yaklaşımdır. Proaktif yaklaşım çağdaş olan yaklaşım olup, bu durum iş kazaları meslek hastalıkları gerçekleşmeden önce tehlike ve risklerin öngörülmesi, birlikte gerekli tedbirlerin alınıp kazaların önlenmesine dayanmaktadır" şeklinde konuştu.

İŞLETME İTİBARINI ZEDELER

İş kazalarının sıklığı, sadece işçi sağlığını ve güvenliğini değil, aynı zamanda işletmelerin itibarını da etkilediğini kaydeden Emre Ayaz, "Bir iş kazası, sadece maddi kayıplara değil, aynı zamanda işveren markasının itibarına da zarar verebilir. Bu nedenle, işletmelerin sadece yasal düzenlemelere uymakla kalmayıp aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği konularında proaktif bir yaklaşım benimsemeleri gerekmektedir. İş kazalarını önlemek için alınması gereken önlemler arasında eğitim, güvenli çalışma prosedürlerinin oluşturulması, düzenli denetimler ve çalışanların etkili bir şekilde bilgilendirilmesi gibi unsurlar bulunmaktadır. İşverenler, çalışanlarını eğitmek ve bilinçlendirmek için sürekli çaba göstermelidirler. Yürürlükte olan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunumuzda da proaktif yaklaşım benimsenmiştir" dedi.