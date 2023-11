İşitme cihazında Alman teknolojisi Duymer ile Türkiye’de

Audifon İşitme Cihazları'nın, Almanya işitme cihazı pazar lideri olan KIND grubuna ait olduğunu belirten Av. Salih Baz, "İçerdiği üstün ses sınıf teknolojisi sayesinde, yedi farklı ortam koşuluna adapte olarak, ses yapısını işitme kaybınıza uygun şekilde otomatik olarak ayarlamaktadır. Tüm cep telefonları ile direk bağlantı özelliğine sahip olup kullak içinde belli olmaz" dedi.

Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği Başkanı Av. Salih Baz

KİŞİYE ÖZEL İNCE AYARLAR

Audifon İşitme Cihazları'nda daha hassas ön ayar ve ince ayar özelliği sayesinde işitme kaybınız için optimum ayarın yapılmasına imkan tanındığını belirten Av. Salih Baz, "Audifon işitme cihazları, 10 kHz HD ses kalitesi ile her zamankinden daha iyi ve daha net duymanızı, en zorlu ortam koşullarında bile konforunuzdan ödün vermeden işitme cihazı kullanmanın keyfini çıkarmanızı sağlar. HD ses zoom özelliği sayesinde ortam gürültüsünü minimize ederek insan konuşma sesine odaklanır ve konuşma netliğini ortaya çıkarır" dedi.

TELEFONDAN CİHAZA AKTARIM

Audifon işitme cihazlarının, kullandığı Wings platformu aracılığıyla kullanıcının telefonundan işitme cihazına doğrudan ses aktarımı yapmasına, müzik dinlemesine ve telefonla eller serbest görüşme yapmasına olanak tanıdığını kaydeden Av. Salih Baz, "Ek olarak kullanıcının işitme cihazını kaybetmesi durumunda akıllı telefon uygulaması aracılığıyla cihazının nerede olduğunu bulabilmesini sağlar. Ayrıca, konuşma netliği için ayarları kişiselleştirebilir, dinlediğiniz müzik üzerinde düşük, orta, yüksek frekans bilgilerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Kullanıcılar akıllı Audifon uygulaması aracılığıyla, her biri belirli konumlara ait özel ayarlarını oluşturabilir ve bunları sık kullanılanlar menüsüne ekleyebilir. Audifon işitme cihazları GPS ve WIFI ağlarını kullanır. Bu sayede kullanıcılar, daha önceden bulundukları konuma döndüklerinde otomatik olarak önceden kaydettikleri ayar etkinleştirilir" dedi.

KULAK ÇINLAMASINA SON

Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz "İşitme kaybı olsun olmasın, Türkiye'de yaşayan her on kişiden bir veya ikisinde çınlama şikayeti görülmektedir. Her kulak çınlaması farklı bir nedenden kaynaklansa da, hastaların şikayetleri benzerlik göstermektedir.

Çınlamalarını tarifleyen hastalar genellikle gün içerisinde veya uykuya dalmadan önce kulaklarında uğultu, vızıltı, zil sesi gibi sesler geldiğini tariflemektedirler. Audifon işitme cihazlarının içerdiği özel çınlama baskılama programı ile çınlama problemi artık tarihe karışıyor. Audifon işitme cihazları, özel algoritması aracılığıyla çınlamanızın olduğu frekans ve şiddet seviyesinde, kişiye özgü bir baskılama yaparak çınlama sorununuzu çözmenize yardımcı oluyor" dedi.