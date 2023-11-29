Karın germe ile arzu ettiğiniz vücuda kavuşabilirsiniz

Güzel ve estetik bir vücudun önemli bileşenlerinden birisinin; ince bir bel ile birlikte gergin bir görünüme sahip düz bir karın bölgesi olduğunu belirten Ekol Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Kliniği'nden Opr. Dr. Arif Aydın, Karın germe ameliyatıyla göbek bölgesi derisinin düzleştirilebildiğini söyledi. Opr. Dr. Aydın, "Karın gerdirme işlemi hastaların karın bölgesi deformitelerin farklılıklarına göre farklı teknikler ile yapılabilmektedir. Eğer hastanın göbek deliğinin üzerindeki bölgede de karın sarkması veya bolluk varsa klasik karın germe, işlemi uygulanmalıdır. Bu ameliyatta fazlalık karın derisi ve deri altı dokuları, bollaşmış karın kası zarı dikilerek gerginleştirilir ve uygun hazırlıklar sonrasında yukarıdaki deri, hasta bel bölgesinden bükülerek, aşağıya doğru yaklaştırılır ve bu deri üzerindeki ideal noktada yeni ve daha genç görünümlü göbek deliği oluşturulur. Karın germe sonrasında yara iyileşme problemleri gelişmeyen hastalarda izler, oldukça ince kalırlar ve başlarda kızarık ve koyu renkli olmalarına rağmen uzun dönemde soluk veya ten rengine yakın tona dönerek zor fark edilir hale gelirler" dedi.

Opr. Dr. Arif Aydın, hangi yöntemin kullanıldığı fark etmeksizin karın germe ile birlikte uygulanacak liposuction (yağ emme) ile estetik sonuçların başarısının arttığını belirtti. Karın gerdirme operasyonundan sonra 1-2 gün içerisinde taburcu olunabildiğini belirten Opr. Dr. Arif Aydın "7 gün hafif öne eğilerek yürünür. 4 hafta kadar karın korsesi kullanılır. Genellikle 7 g��n istirahat yeterli olmakta ve hastalar korseleri ile günlük hayatlarına dönmektedirler" dedi.