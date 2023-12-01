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Narın faydaları nelerdir? Nar neye iyi gelir?

Tam bir şifa kaynağı olan nar, içecek olarak, meyve olarak, salatalarda çok çeşitli olarak tüketilmekte. Peki nar ne işe yarar? Narın faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

HABER MERKEZİ

Nar, sonbahar mevsiminin meyvesi olarak bilinir. İnsanlar tarafından çok sevilen ve tüketilen besinlerdendir. Her meyve gibi narın da pek çok faydaları vardır. Kişinin sağlığına olan katkılarından dolayı da sıkça tercih edilir. Bu nedenle de narın faydaları nelerdir sorusu insanlar için önem arz etmektedir. Bu konu hakkındaki araştırdığımız detaylar...

NARIN FAYDALARI NELERDİR?

Bitkilerin yenilebilen kısımları meyve veya sebze olarak adlandırılmaktadır. Meyveler, doygunluk hissi verir ve birçok hastalık riskini azaltır. Aynı zamanda toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Nar da sağlığımız için pek çok fayda sağlamakta olan bu meyvelerden birisidir. Nar, ilahi bir meyve olarak adlandırılmakta ve teolojik kitaplarda sıkça adı geçmektedir. Doğal bir kalp ilacı olarak da tanımlanmakta olan nar, kalp ve damar hastalıklarına karşı önemli bir koruma sağlamaktadır. Kalbi ve damarları kontrol edici özelliği sayesinde de tansiyon üzerinde etkilidir. Kanın akışını düzenler ve damar tıkanıklığını önler.

Narın faydaları nelerdir? Nar neye iyi gelir?

Ayrıca hücrelerin zarar görmesini ve iltihaplanmasını da engellemesi açısından antioksidan bir besindir. Son yapılan araştırmalara göre ise nar suyunun prostat kanserini önlediği de ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte nar suyunun stresi azalttığı da bilinmektedir. Nar, hafızayı korumada da büyük görev alır böylece Alzheimer hastalığının ilerlemesini durdurduğu söylenmektedir. Nar neye iyi gelir sorusunun bir diğer cevabı ise sindirim hastalıklarının gelişmesinde engelleyici bir rolde bulunmasıdır. Bağırsaktaki iltihaplanmaları azaltır ve birçok bağırsak hastalığına karşı faydalıdır.

Narın faydaları nelerdir? Nar neye iyi gelir?

NARDA HANGİ VİTAMİNLER VAR?

Meyvelerin günlük hayattaki yerini ve önemini bilmekteyiz. Meyveler bünyesinde pek çok bileşeni bir arada barındırmaktadır. Bu bileşenlerin büyük bir kısmı sudur. Bunun yanında ise vitaminler, lifler, proteinler gibi diğer önemli bileşenleri de içermektedir. Narda ise 7 gram lif ve 3 gram protein olmakla beraber mineral olarak da folat, potasyum vb. bulunmaktadır. Nar C vitamini açısından oldukça zengindir. İçerisinde C vitamini dışında A, K ve B vitaminleri de yer almaktadır. Narda bulunan bu vitaminler ise narın bize sağladığı yararların en büyük yardımcılarıdır.

Narın faydaları nelerdir? Nar neye iyi gelir?

NARIN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Her yiyeceğin fazla tüketilmesi çeşitli yan etki ve zararlara neden olabilir. Narın da oldukça fazla faydasının olmasına rağmen çok tüketimi çeşitli yan etkilere neden olabilir. Narın bilinen yan etkileri arasında alerjik reaksiyonları neden olabilmesi bulunur. Alerjik bir bünyeye sahip iseniz, nar tüketiminden sonra vücutta çeşitli reaksiyonlar görülmesi gibi durumlarda nar tüketiminin bırakılması ve gereken durumlarda doktora danışılması önerilir. Nar şeker oranı yüksek meyveler arasında yer alır. Fazla tüketimi vücuttaki şeker oranının yükselmesine sebep olacaktır. Özellikle şeker hastaları nar tüketiminde dikkatli olmalıdır.

NAR NASIL TÜKETİLİR?

Nar farklı şekillerde tüketilebilen oldukça aromatik lezzete sahip narın kabukları da tüketilebilir. Nar kabukları kurutularak çay yapılabilir. Nar çayının antioksidan etkisi ile ödem atmaya ve bağışıklığı korumaya etkisi vardır. Kaynayan suya bir miktar nar kabuğu ve isteğe göre çeşitli bitki çayları eklenerek demlenmesi beklenebilir ve bal ile tatlandırılarak günde 1 bardak tüketilebilir.

Narın faydaları nelerdir? Nar neye iyi gelir?

Nar taze meyve olarak dış ve iç kabuğundan ayrıştırılarak tüketilebileceği gibi salata ve tatlılara karıştırılarak da yendiğinde farklı lezzetlere ulaşabilir. Nar oldukça sulu bir meyvedir. Günde 1 bardak taze nar suyu da narın tüm vitaminini ve faydasını almak için içilebilir. Farklı meyve suları ile zenginleştirilerek oldukça faydalı bir içecek haline getirilebilir. Ancak nar suyunun taze sıkılmış olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Sıkıldıktan bir süre sonra tüketilmeyen nar suyunda bakteriler üreyebilir ve tadında bozulmalar meydana gelebilir. Nar ekşisi ve nar sirkesi nar suyundan elde edilir. Antioksidan bakımından zengin iki içerik yemek ve salatalara aroma vermesi için tercih edilebilir. Sağlıklı yemek alternatiflerinde kullanılabilir.

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