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Haberler Sağlık Taş gibi yoğurdun püf noktaları neler?

Taş gibi yoğurdun püf noktaları neler?

Evde taş gibi yoğurt mayalamak ister misiniz? Katkısız, doğal ve aynı zamanda da kıvamlı yoğurt yapmak isteyenler aradığınız yoğurt tarifi burada! İşte manda yoğurdunu bile geride bırakacak taş gibi yoğurt mayalamanın sırrı...

HABER MERKEZİ

Yoğurt sağlığa oldukça yararlı A, B ve E vitaminleri içermektedir. Kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlayan bu besin, gastrointestinal bozukluklara karşı da koruma sağlar. Öyleyse gelin birlikte sağlıklı ve lezzet deposu yoğurt mayalama yöntemlerine bir bakalım…

FIRINDA YOĞURT MAYALAMA YÖNTEMİ

Yoğurt yapmak için mayalı sütü, isteğe göre fırın kabına veya sıcağa dayanıklı bir kavanoza koyun. Fırınınızı 50 dereceye ayarlayın ve 5 dakika kadar ısınmaya bırakın. Sonra ağzı açık olan kapları fırına yerleştirin. 5-6 saat sütünüzü mayalanmaya bırakın

Mayaladığınız yoğurdun kapağını sıkıca kapatın. Hatta kapatmadan önce kapağın altını peçete ile sıkıştırarak kapağını kapatabilirsiniz. Son olarak buzdolabına yerleştirmeyin unutmayın!

Taş gibi yoğurdun püf noktaları neler?

ÇÖMLEK KAPLARDA MAYALAMA YÖNTEMİ

Tencere veya büyük kaplar dışında, yoğurt mayalama işlemini çömlek kaplarda da yapabilirsiniz. Kaynayan süt biraz ılıdıktan sonra, yoğurt mayasını bir kapta süt ile karıştırma işlemi yaparak, çömlek tabağa bu karışımı aktarın. Ardından çömleklerin ağzını havlu bez ile kapatın. Tencere ve kavanoz dışında, çömlek mayalama yöntemini de mutlaka deneyin. Lezzetine inanamayacaksınız…

Taş gibi yoğurdun püf noktaları neler?

TEREYAĞI İLE YOĞURT MAYALAMA YÖNTEMİ

Bu yöntemde mayamız tereyağı olacak… Bir kabın içine, kaynatıp ılıttığınız sütten birkaç kaşık alarak, tereyağı ile farklı bir kapta karıştırmanız gerekiyor. (Bir litre sütre, 2 tatlı kaşığı tereyağı kullanmalısınız) Ardından bu karışımı sütü hangi kapta mayalayacaksanız ona boşaltın. Sonra kapağını kapatıp 5-6 saatte 10-15 dakika kapağını açarak kıvam aldıktan sonra, yoğurdunuzu sarabilirsiniz.

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