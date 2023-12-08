İlyas Yalçıntaş’ın hastalığı Ramsay Hunt sendromu nedir? Ramsay Hunt sendromu belirtileri neler?

RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?

Ramsay Hunt sendromu, genellikle yüzde ağrı, döküntü ve yüz sinirinin felci (yüz kaslarını kontrol eden sinirde işlev kaybı) gibi belirtilerle kendini gösterir. Enfeksiyon, herpes zoster virüsünün aktif hale gelmesiyle meydana gelir ve genellikle kulağın içinde veya dışında, dudakta veya ağızda ağrılı kabarcıklar veya döküntüler oluşur.

RAMSAY HUNT SENDROMU BULGULARI

Zona (Zoster ophthalmicus ya da Zoster oticus) bulguları

Deride ağrılı veziküller

Ağızda yumuşak damak erozyonları ve ülserleri

Tat alma bozukluğu (dil ipsilateral-ön bölgesinde)

Güçlü ağrı

Ateş

Gözyaşı akması

Sensorinöral işitme sorunları

Vertigo

Bölgesel lenfadenopati