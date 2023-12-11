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Haberler Sağlık Boyun ağrısı olanlar daha dikkatli olmalı

Boyun ağrısı olanlar daha dikkatli olmalı

HABER MERKEZİ
Boyun ağrısı olanlar daha dikkatli olmalı
SON zamanlarda boyun ağrısı şikayetlerinde artış yaşanıyor. Uzmanlar boyun ağrılarının azalması için neler yapılması gerektiğiyle ilgili tavsiyelerde bulunuyor. Boyun ağrısının tedavisinde ağrının nedenini bulmak önemli bir adım. Boyun ağrısının kaynağı bulunamazsa tedavi başarısız olabilir. Uzun süre ekran kullanımı, yastıkta konforsuzluk gibi sadece kas kaynaklı ağrılarda kas gevşeticiler, boyun egzersizleri, dinlendirici istirahat boyunlukları genellikle yeterli ve etkili olur. Ancak hastada fıtık, tümör, boyun eklemlerinde veya kemiklerde sorunlar varsa aktif tedavi çok daha kapsamlı olmalıdır. Ofis çalışanlarının stresli ve yorgun bir günden sonra boyun kaslarının ağrıması normal sayılmaktadır. Bu tip ağrılar birkaç saatlik istirahatle geçebilmektedir. Hastalığa bağlı boyun ağrıları için aktif tedavi gerekir..
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