Demir eksikliğiniz ortadan kalkacak! Portakal suyunun içine bir kaşık ekleyin...

Demir eksikliğinin en önemli sebeplerinden birisi yeterli miktarda demir içeren besinleri tüketmemekten kaynaklanır. Demir eksikliğinin en yaygın semptomları arasında; halsiz ve yorgun hissetme, normalden daha fazla üşüme hissi olması, cilt renginin solgun olması, fiziksel aktiviteler esnasında nefes nefese kalma yer alır. Demir eksikliği kansızlık, kalp yetmezliği ve kalp büyümesi gibi vücutta pek çok sağlık problemine yol açabilir, bağışıklık sistemini zayıflatabilir.

Demir eksikliğini önlemek için demir bakımından zengin besinler tüketilmesi gerekir. Pekmez demir açısından oldukça zengindir. Pekmez tüketmek, demir eksikliğinin önlenmesi için birebirdir ve kişiyi zinde tutar. Portakal ise, demir emilimini artırır ve aneminin iyileşmesine destek olur. Pekmezin portakal suyu ile birleşmesi ise adeta şifa kaynağıdır. Demir eksikliği olan kişilerin pekmez gibi demir bakımından zengin olan kaynaklar ile C vitamini için portakal suyu tüketmesi oldukça fayda sağlamaktadır.