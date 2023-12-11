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Haberler Sağlık Demir eksikliğiniz ortadan kalkacak! Portakal suyunun içine bir kaşık ekleyin...

Demir eksikliğiniz ortadan kalkacak! Portakal suyunun içine bir kaşık ekleyin...

Halk arasında kansızlık olarak da adlandırılan demir eksikliği anemi hastalığı için bu kürü mutlaka deneyin! Taze sıkılmış portakal suyunun içerisine bir kaşık ekleyin, tüketin, farkı görün...

HABER MERKEZİ

Demir eksikliğinin en önemli sebeplerinden birisi yeterli miktarda demir içeren besinleri tüketmemekten kaynaklanır. Demir eksikliğinin en yaygın semptomları arasında; halsiz ve yorgun hissetme, normalden daha fazla üşüme hissi olması, cilt renginin solgun olması, fiziksel aktiviteler esnasında nefes nefese kalma yer alır. Demir eksikliği kansızlık, kalp yetmezliği ve kalp büyümesi gibi vücutta pek çok sağlık problemine yol açabilir, bağışıklık sistemini zayıflatabilir.

Demir eksikliğini önlemek için demir bakımından zengin besinler tüketilmesi gerekir. Pekmez demir açısından oldukça zengindir. Pekmez tüketmek, demir eksikliğinin önlenmesi için birebirdir ve kişiyi zinde tutar. Portakal ise, demir emilimini artırır ve aneminin iyileşmesine destek olur. Pekmezin portakal suyu ile birleşmesi ise adeta şifa kaynağıdır. Demir eksikliği olan kişilerin pekmez gibi demir bakımından zengin olan kaynaklar ile C vitamini için portakal suyu tüketmesi oldukça fayda sağlamaktadır.

Demir eksikliğiniz ortadan kalkacak! Portakal suyunun içine bir kaşık ekleyin...

Portakal suyu ve pekmez karışımı, yüksek enerjili ve sağlıklı bir bir karışımdır. Portakal suyunun içerisinde yer alan C vitamini, demir emiliminin kolaylaşmasını sağlar. Ancak aç karnına portakal suyu ve pekmez karışımını içtikten sonra çay ya da süt içmemelisiniz. Çünkü bu karışımın ardından çay ya da süt tüketmek demir emilimin engellenmesine neden olur.

PORTAKAL SUYU VE PEKMEZ KARIŞIMI NASIL YAPILIR?

2 adet portakalı ikiye ayırın.

Normal sıkacak ya da meyve suyu sıkacağı kullanarak portakalların suyunu sıkın.

Sıktığınız portakal suyunu bir su bardağına aktarın.

Ardından içerisine 1 yemek kaşığı üzüm pekmezi ekleyip karıştırdıktan sonra tüketebilirsiniz.

Hemen hemen bütün pekmez çeşitlerinin kan yapıcı özelliği vardır. Ancak keçiboynuzu, üzüm, dut ve ardıç pekmezi diğerlerine oranla daha yüksek demir içerir.

Demir eksikliğiniz ortadan kalkacak! Portakal suyunun içine bir kaşık ekleyin...

PEKMEZİN FAYDALARI

Pekmez; kalsiyum, potasyum, magnezyum, krom ve B1, B2, B3 vitaminlerini içerir.

Kolayca kan yapımını artırır ve kansızlığa iyi gelir.

İçerisinde yer alan potasyumun sayesinde kan basıncının düzenlenmesinde etkilidir ve tansiyonu dengeler.

Pekmezin içinde yer alan antioksidanlar, vücudun direncini artırır böyle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlar. Romatizma hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olur.

Kemik sağlığı ve gelişimi için önemlidir.

Pekmez tüketmek, öksürüğü geçirir ve balgam söktürücü etkisi vardır.

Spordan önce pekmez tüketmek, kişiyi enerjik tutar.

Hafızayı güçlendirir.

Çocukların gelişimini destekler.

Pekmez tüketmek, anne sütünü artırır.

Ciltteki sorunları azaltır.

Demir eksikliğiniz ortadan kalkacak! Portakal suyunun içine bir kaşık ekleyin...

SIKMA PORTAKAL SUYUNUN FAYDALARI

Sıkma portakal suyu, demir eksikliği yaşayan kişilerin demir kaynağı besinlerle birlikte tüketilmesi sonucunda anemiyi tedavi edebilir.

Taze sıkma portakal suyunun içerisinde yer alan antioksidan maddeler ve C vitamini vücut fonksiyonlarının daha iyi işlenmesini sağlar.

İçerisinde yer alan antioksidan maddeler sayesinde vücuda girmeye çalışan kanserli hücrelerle mücadele eder.

Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Portakal suyu tüketmek, bağırsakların işleyişinin düzenlenmesine yardımcı olur ve bağırsak tembelliğine iyi gelir. İdrar söktürücü özelliği sayesinde kabızlık problemini çözer.

Kilo vermek isteyen kişilerin düzenli ve ölçülü bir biçimde portakal suyu tüketmesi yağ yakımını hızlandırabilir.

Yüksek oranda lif içerdiği için mide rahatsızlıklara iyi gelir.

Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara yakalanma riskini düşürür.

Hücrelerin yenilenmesini sağlayarak hücre hasarının hızlı bir biçimde onarılmasını sağlar.

Sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur.

Böbrekte taş birikmesini engeller.

Kolesterolün dengelenmesine destek olur.

Portakal suyunun içerisinde yer alan vitaminler, saçların daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Saçların köklerini etkileyerek parlak ve güçlü görünmesini sağlar.

UYARI: Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin tüketmesi kesinlikle tavsiye edilmez. Diyabet hastası olan bireylerin ise mutlaka doktora danışarak tüketmesi gerekir.

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