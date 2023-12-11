Sığla yağı faydaları nelerdir? Nelere iyi gelir?

SIĞLA YAĞI NASIL KULLANILIR?

Özellikle cilt bakımında kullanılan sığla yağı, birkaç farklı şekilde uygulanabilir. Ağrı giderici özelliği olan sığla yağını, kas ve kemik ağrıları için kullanabilirsiniz. Diz kapaklarına ve yakın bölgelere, bir-iki damla sığla yağı dökülür ve iyice ovulur. Bir pamuğa dökeceğiniz birkaç damla sığla yağını, nazikçe cildinize sürebilirsiniz. Böylece cilt, mikroplardan arınacak ve sağlıklı görünecektir.

Mide için kullanmak isteyenler, bunu aç karınla 20 gün boyunca tüketmelidir. Her sabah aç karna bir çay kaşığı alınır ve 20 günün sonunda ara verilir. Belirli periyotlarda yapılan bu işlem, mide rahatsızlıklarının önüne geçer. Yağın fazla kullanımı uygun değildir.

SIĞLA YAĞI KREMİ KULLANIMI NASILDIR?

Sığla yağından elde edilen bu krem, cilt bakımı için birebirdir. Bu kremi kullanmadan önce cildin temiz olmasına dikkat edilmeli. Özellikle ciltte makyaj varsa silinmeli ve yıkanmalıdır. Sığla yağı kremini sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere uygulayabilirsiniz. Etkisini göstermesi için, bu kremi düzenli kullanmakta fayda var.

GERÇEK SIĞLA YAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Sığla yağı satın alınırken, katkısız olmasına dikkat edilmelidir. Sığla yağının orijinal olup olmamasını, birkaç ayırt edici noktada bulabilirsiniz. Satın aldığınız sığla yağının içinde koyu renkli noktacıklar olmalıdır. Bu bitkisel yağ, tam homojen bir görüntü vermez. Ara ara ton farklarına ve siyah noktalarla karşılaştığınızda, orijinal bir ürün satın almışsınız demektir.