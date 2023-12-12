Hastalıkları adeta unutturuyor! İşte mutfağınızdaki doğal antibiyotikler...

Adaçayı: Adaçayı, antimikrobiyal ve antiseptik özelliklere sahip olan uçucu yağlar içerir. Adaçayı çayını içebilir veya adaçayı yağını yaralara uygulayabilirsiniz.
Kekik/Kekik Yağı: Kekiği en sevdiğimiz yemeklere ekleyebileceğiniz basit bir baharat olarak düşünüyoruz, ancak kekiğin sağlığınız için ne kadar yararlı olduğunun farkında değiliz. Kekik, Antibakteriyel özelliklere sahiptir ve kronik sindirim bozukluklarına, maya enfeksiyonlarına ve kilo kaybına yardımcı olabilir. Kekik yağı (Caracole olarak da bilinir), kötü enfeksiyonlara yol açabilecek bakterilerle savaşır.
Fermente Gıdalar: Ev yapımı turşulardan probiyotik yoğurtlara kadar bu yiyeceklerin bağırsak yolunuz için inanılmaz faydaları vardır ve bakterilerle, kansere yatkın hücrelerle savaşır.