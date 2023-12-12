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Haberler Sağlık Hastalıkları adeta unutturuyor! İşte mutfağınızdaki doğal antibiyotikler...

Hastalıkları adeta unutturuyor! İşte mutfağınızdaki doğal antibiyotikler...

Mutfağınızda bulunan ve antibiyotik deposu olan bazı besinler gerçek anlamda bağışıklığı taş gibi yapıp, hastalıkları unutmanızı sağlayabilir. Peki hangi besinler bunlar? İşte hastalıkların adını unutturan besinler...

HABER MERKEZİ

Doğada birçok doğal antibiyotik bulunmaktadır. Bunlar genellikle antimikrobiyal özelliklere sahip bitki ve gıdaları içerir. İşte bazı güçlü doğal antibiyotikler ve hangi besinlerin bizlere iyi geldiği ile ilgili birkaç detay..

Herhangi bir sağlık durumunuz varsa veya sürekli kullanmayı düşünüyorsanız, bu besinleri tüketmeden önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışmalısınız.

Hastalıkları adeta unutturuyor! İşte mutfağınızdaki doğal antibiyotikler...

Sarımsak: Sarımsak, doğal antibiyotik özelliklere sahip olan allisin adlı bir bileşik içerir. Sarımsak, antibakteriyel, antifungal ve antiviral etkilere sahiptir. Tüketmek için sarımsağı doğal haliyle yemeklere ekleyebilir veya çiğ sarımsak suyu içebilirsiniz.

Zencefil: Zencefil, gingerol adlı bileşiği içerir ve güçlü antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Zencefil kökünü taze olarak kullanabilir, çayını demleyebilir veya yemeklere ekleyebilirsiniz.

Soğan: Soğan, doğal antibiyotik ve antiseptik özelliklere sahip kükürt bileşikleri içerir. Soğanı yemeklerde veya salatalarda kullanarak tüketebilirsiniz.

Hastalıkları adeta unutturuyor! İşte mutfağınızdaki doğal antibiyotikler...

Bal: Bal, antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Yara tedavisinde de kullanılır. Balı çayınıza veya sıcak suya karıştırarak içebilir veya yara üzerine uygulayabilirsiniz.

Lahana: Lahana kükürt içerir ve turpgiller familyasından olduğu için kanserle savaşan etkili bir besin olarak gösterilir. Kilo yönetimine yardımcı olabilir, sindirim sorunlarını iyileştirebilir ve hastalıkları önleyebilir. Bir kase lahana, günlük C vitamini ihtiyacınızın %75'ini karşılayabilir.

Ekinezya: Ekinezya bitkisi, bağışıklık sistemini destekleyici ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Ekinezya çayını içebilir veya takviye olarak kullanabilirsiniz.

Hastalıkları adeta unutturuyor! İşte mutfağınızdaki doğal antibiyotikler...

Adaçayı: Adaçayı, antimikrobiyal ve antiseptik özelliklere sahip olan uçucu yağlar içerir. Adaçayı çayını içebilir veya adaçayı yağını yaralara uygulayabilirsiniz.

Kekik/Kekik Yağı: Kekiği en sevdiğimiz yemeklere ekleyebileceğiniz basit bir baharat olarak düşünüyoruz, ancak kekiğin sağlığınız için ne kadar yararlı olduğunun farkında değiliz. Kekik, Antibakteriyel özelliklere sahiptir ve kronik sindirim bozukluklarına, maya enfeksiyonlarına ve kilo kaybına yardımcı olabilir. Kekik yağı (Caracole olarak da bilinir), kötü enfeksiyonlara yol açabilecek bakterilerle savaşır.

Fermente Gıdalar: Ev yapımı turşulardan probiyotik yoğurtlara kadar bu yiyeceklerin bağırsak yolunuz için inanılmaz faydaları vardır ve bakterilerle, kansere yatkın hücrelerle savaşır.

Hastalıkları adeta unutturuyor! İşte mutfağınızdaki doğal antibiyotikler...

Karanfil: Karanfil halk arasında sıklıkla "diş ağrılarında" kullanılan ve modern tıp gelişmeden önce de sıklıkla faydalanılan bir bitki olarak biliniyor.

Propolis: Arıların ürettiği propolis, güçlü antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Propolisi doğrudan tüketebilir veya propolis içeren takviyeleri kullanabilirsiniz.

Bu doğal antibiyotiklerin tüketimiyle ilgili olarak, genellikle normal besin tüketimi şeklinde kullanılırlar. Örneğin, sarımsağı yemeklere ekleyebilir, zencefili çay olarak tüketebilir veya baharat olarak kullanabilirsiniz. Balı çayınıza karıştırabilir veya yara üzerine uygulayabilirsiniz.

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