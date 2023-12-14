Demir eksikliğine yumurta ve tahin

Demir eksikliği ve kansızlık özellikle kadınlar ve çocuklarda rastlanabilen bir durum. Uzmanların çok önemsediği demir eksikliği ile beraber çocuklarda zeka gelişimi ve koordinasyon bozulur, dikkat ve algılama azalır, büyümede gerilik görülür, enfeksiyonlara duyarlılık artar.

İŞTAHSIZLIK YAPIYOR

Bu hastalık başlangıçta iştahsızlık, halsizlik, çabuk yorulma, toprakkağıt ve anormal maddeler yeme isteği yapar. Tedavi edilmemesi durumunda ise bu belirtilerde artışın yanında dilinde yara, tırnak yapısında bozulma, büyüme ve gelişimde duraklama, kalp yetmezliği, öğrenme ve zeka gelişiminde azalma gibi çok önemli ve geri dönüşümsüz sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde en önemli unsur beslenmedir. Demir açısından en faydalı gıda anne sütüdür. İlk 6 ay sadece anne sütü vererek 2 yaşına kadar çocuğunuzu emzirmeye devam edilmesi çok faydalı. Özellikle kırmızı etten zengin bir beslenmeyle bu sorun büyük ölçüde tedavi edilebiliyor.

KANSIZLIĞI ÖNLEMEK İÇİN LİSTENİZDE BU BESİNLERE YER VERİN

- Kırmızı et ve ciğer - Yumurta (özellikle sarısı) - Tahin - Pekmez - Tavuk - Balık - Kuru baklagiller - Koyu yeşil renk yaprağı olan sebzelerin tümü - Kuru üzüm, kuru kayısı, kuru erik, badem, fıstık, antep fıstığı, kabak çekirdeği.