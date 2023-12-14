Hambales (Murt) neye iyi gelir? Faydaları nelerdir?

Genel olarak murt ya da hambeles adıyla bilinen, mersin, hambelis gibi farklı adlarla da anılan bu bitki, küçük ağaç, ağaççık ya da çalı olarak söz edilen, boyu en fazla 5 metreye kadar çıkabilen bir bitki.

Genellikle Akdeniz ikliminin hakim olduğu alanlarda kendiliğinden yetişiyor, maki topluluğuna ait sayılıyor. Ülkemizde de en çok Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde kendisine rastlamak mümkün oluyor.

Hambeles, antiseptik özellikler göstererek mikropları vücudumuzdan uzak tutmamıza yardımcı oluyor. Doğal bir balgam söktürücü görevi görüyor.