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Haberler Sağlık Brezilya cevizinin faydaları nelerdir? Ne kadar tüketilmelidir?

Brezilya cevizinin faydaları nelerdir? Ne kadar tüketilmelidir?

Amazon bölgesinde çok fazla yetiştirilen, Güney Amerika'ya özgü bir bitki olan Brezilya cevizi insan sağlığına oldukça faydalıdır. İçerisinde A,C,D,E,K vitaminleri bulunan Brezilya cevizi neye iyi gelir? Brezilya cevizi ne kadar tüketilmeli, zararı var mı? İşte Brezilya cevizinin faydaları...

HABER MERKEZİ

Sağlıklı besleme konusunda titiz olan kişilerin tükettiği Brezilya cevizi son derece faydalı bir üründür. Güney Amerika'da aynı ismi taşıyan bir ağaç türünde yetişen bu ceviz türü dünya çapında tüketilir. 100 gramlık Brezilya cevizi yaklaşık olarak 655 kalori bulundurur. Aynı zamanda hem doymuş hem de doymamış yağ açısından çok zengin bir cevizdir. Brezilya cevizi hakkında tüm merak edilenler…

BREZİLYA CEVİZİ FAYDALARI NELERDİR?

Brezilya cevizi içeriğinde selenyum bulundurur. Bunun yanında doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. A,C,D,E,K vitaminleri yanında Tiamin, Robflavin, Niasin gibi vitaminleri de bulundurur. Brezilya cevizi besin değeri son derece yüksektir. Önemli faydaları arasında ise şunlardan bahsedilebilir:

Yüksek omega 3 barındırır. Bu da kalp sağlığı üzerinde etkilidir. İçeriğinde yüksek oranda selenyum vardır. Antioksidan özelliği bulunur. Stres, yorgunluk gibi sorunlara karşı canlandırıcı etkilere sahiptir. Testosteron düzeyini artırır. Tiroid bezinin normal çalışmasında etkilidir. Kanser riskini azaltır. Saç sağlığı açısından olumlu etkileri vardır. Erkeklerin kellik tedavisinde etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yüksek protein kaynağı olarak bilinir. Kilo vermede yardımcı olabilir.

Brezilya cevizi cilde faydaları bakımından da önemli bir besindir. Egzama ve sedef hastalıklarının tedavisinde destekleyici bir özelliği bulunur.

Brezilya cevizinin faydaları nelerdir? Ne kadar tüketilmelidir?

BREZİLYA CEVİZİ NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Brezilya cevizini tüketirken miktarını ayarlamalısınız. Günde 5 ya da 6 taneden fazla tüketmemeye özen göstermeniz gerekir. Kararınca tüketilmesi gereken bu besin fazla tüketildiğinde çeşitli yan etkiler ortaya çıkarabilir. Aynı zamanda tüketim şekline de dikkat etmeniz önemlidir. Normal tüketildiğinde herhangi bir zarar ya da yan etki ile karşılaşmazsınız.

BREZİLYA CEVİZİ TÜRKİYE'DE YETİŞİR Mİ?

Güney Amerika'ya özgü bir bitki olan Brezilya cevizi özellikle Amazon bölgesinde çok fazla yetiştirilir. Kolombiya, Peru ve Venezuela gibi ülkelerde yetişme alanı yaygındır. En fazla ihracat payı ise Bolivya'dır. Fakat iklim koşulları nedeniyle Brezilya cevizi Türkiye'de henüz yetiştirilmiyor.

Brezilya cevizinin faydaları nelerdir? Ne kadar tüketilmelidir?

BREZİLYA CEVİZİ ZARARLARI

Brezilya cevizi, besin değeri yüksek bir kuruyemiş olsa da, bazı durumlarda zararlı olabilir. İşte Brezilya cevizinin potansiyel zararları ve dikkat edilmesi gereken durumlar:

Brezilya cevizi, çok yüksek miktarda selenyum içerir. Günlük selenyum ihtiyacını karşılamak için sadece bir veya iki Brezilya cevizi yeterlidir. Fazla tüketimi, selenyum toksisitesine yol açabilir, bu da saç dökülmesi, tırnak kırılması, yorgunluk, sinir hasarı ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.
Bazı bireyler Brezilya cevizine karşı alerjik olabilir. Bu durum, cilt döküntüleri, kaşıntı, hırıltı, nefes darlığı ve daha ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
Brezilya cevizi yüksek kalori ve yağ içeriğine sahiptir. Dengesiz tüketimi, kilo artışına ve diyet dengesizliklerine yol açabilir.
Taze olmayan veya uygun olmayan koşullarda saklanan Brezilya cevizleri, aflatoksin gibi zararlı maddeleri içerebilir. Bu toksinler, karaciğer hasarı ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Yüksek selenyum içeriği, bazı ilaçların etkileşimine neden olabilir. Özellikle kan sulandırıcı ilaçlar veya hormon tedavileri alan kişiler için dikkatli tüketim önemlidir.
Brezilya cevizi bazı bireylerde fazla miktarda tüketildiğinde mide bulantısı, gaz ve sindirim rahatsızlıklarına neden olabilir.

NOT: Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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