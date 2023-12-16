Çekirdeğini çöpe atmayın! Suda bekletin faydalarını görün...

Uzmanların yaptığı açıklamalara göre; ayva çekirdeğinin vitamin,mineral ve antioksidan bakımından oldukça zengin içeriği sayesinde ölü derilerin kolayca atılmasını sağlayarak, kusursuz bir cilde kavuşmanıza yardımcı oluyor.

SİVİLCE, GÜNEŞ VE DOĞUM LEKELERİNİ ORTADAN KALDIRIR

Aynı zamanda sivilce lekeleri, güneş lekesi veya doğum lekesi gibi sorunların ortadan kaldırılmasında büyük rol oynar.

Kırışıklık, cilt sarkmaları gibi sorunları gidermek için ayva çekirdeğinin içerisinde bulunan anstringent yani büzücülük özelliği sayesinde giderebilirsiniz.



Kadınların genellikle doğum sonrasında yaşadıkları göğüs sarkması veya aşırı kilo verme döneminden sonra yaşanan göbek sarkmalarını ayva çekirdeği maskesi sayesinde kolayca ortadan kaldırabilirsiniz.

SİYAH NOKTALARI YOK EDER

En etkili doğal nemlendirici etkisi olan besinlerden biri olan ayva çekirdeği, cilde nemi hapsedip kurumaları önler. Güzellik uzmanların yaptığı testlere göre, ayva çekirdeği maskesi genişlemiş gözenekleri küçülterek siyah noktaların da yok olmasına yardımcı olur.

Ayva çekirdeği ile yapacağınız bir göz altı maskesi de göz altı morluklarını ve torbaların ortadan kaldırılmasında bir etki sağlar.