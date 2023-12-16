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Haberler Sağlık Çekirdeğini çöpe atmayın! Suda bekletin faydalarını görün...

Çekirdeğini çöpe atmayın! Suda bekletin faydalarını görün...

Ayvanın kendisi kadar çekirdeği de bir o kadar faydalı. O yüzden ayva çekirdeklerini sakın çöpe atmayın. Çekirdekleri bir gece suda bekletin ve ardından kullanın. Sonuçlarına şaşıracaksınız...

HABER MERKEZİ

Kış aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan ayva oldukça sağlıklıdır. Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olan ayva yüksek lif içeriği ile sindirimi da kolaylaştırır. Aynı zamanda bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olan vitamin ve besin değerleri içeren ayvanın kendisi kadar çekirdeği de insan sağlığı açısından faydalıdır.

Çekirdeğini çöpe atmayın! Suda bekletin faydalarını görün...

Uzmanların yaptığı açıklamalara göre; ayva çekirdeğinin vitamin,mineral ve antioksidan bakımından oldukça zengin içeriği sayesinde ölü derilerin kolayca atılmasını sağlayarak, kusursuz bir cilde kavuşmanıza yardımcı oluyor.

SİVİLCE, GÜNEŞ VE DOĞUM LEKELERİNİ ORTADAN KALDIRIR

Aynı zamanda sivilce lekeleri, güneş lekesi veya doğum lekesi gibi sorunların ortadan kaldırılmasında büyük rol oynar.

Kırışıklık, cilt sarkmaları gibi sorunları gidermek için ayva çekirdeğinin içerisinde bulunan anstringent yani büzücülük özelliği sayesinde giderebilirsiniz.

Kadınların genellikle doğum sonrasında yaşadıkları göğüs sarkması veya aşırı kilo verme döneminden sonra yaşanan göbek sarkmalarını ayva çekirdeği maskesi sayesinde kolayca ortadan kaldırabilirsiniz.

SİYAH NOKTALARI YOK EDER

En etkili doğal nemlendirici etkisi olan besinlerden biri olan ayva çekirdeği, cilde nemi hapsedip kurumaları önler. Güzellik uzmanların yaptığı testlere göre, ayva çekirdeği maskesi genişlemiş gözenekleri küçülterek siyah noktaların da yok olmasına yardımcı olur.

Ayva çekirdeği ile yapacağınız bir göz altı maskesi de göz altı morluklarını ve torbaların ortadan kaldırılmasında bir etki sağlar.

Çekirdeğini çöpe atmayın! Suda bekletin faydalarını görün...

AYVA ÇEKİRDEĞİ MASKESİ NASIL YAPILIR?

CİLDİ NEMLENDİREN AYVA ÇEKİRDAĞİ MASKESİ

MALZEMELER

2 yemek kaşığı ayva çekirdeği
1 su bardağı doğal gül suyu
2 çay kaşığı badem yağı

Çekirdeğini çöpe atmayın! Suda bekletin faydalarını görün...

YAPILIŞI

Gül suyunun içerisine ayva çekirdeklerini ekleyin. 1 gece bekletin. Sabah çekirdekleri süzdükten sonra badem yağını içerisine ilave edin. Karıştırdıktan sonra yüzünüze uygulayıp, 20 dakika bekletin.

Kalan suyu 1 hafta kadar saklayabilirsiniz. Haftada 2 kez bu maskeyi cildinize uygulayabilirsiniz.

CİLT LEKELERİNİ YOK EDEN AYVA ÇEKİRDEĞİ MASKESİ

1 ayvanın çekirdeklerini çıkartarak üzerini geçecek kadar su ekleyin. Ardından cezvenin içerisinde bir dakika kadar kaynatın. 4 saat kadar dinlendirdikten sonra cilt lekelerinin olduğu bölgelere uygulayın. Yüzünüzdeki izler gidene kadar bu uygulamayı tekrarlayabilirsiniz.

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