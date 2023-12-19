Yılbaşı rehavetine kapılıp sağlığınızdan olmayın

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Diyetisyeni Gizem Duman, "Yılbaşı akşamının diğer akşamlardan farkı olmadığını, rehavete kapılmadan beslenme düzenimizi bozmamamız gerektiğini unutmayalım" dedi.

TOK TUTAN KAHVALTI

Özellikle hastaların yılbaşı gecesi rehavete kapılıp alkollü içecek tüketerek sağlıklarını tehlikeye atmamalarının çok önemli olduğuna dikkat çeken Duman, "Bir gün sonra mide problemi yaşamamak amacıyla ya da sağlığımızı tehlikeye atmamak için yılbaşı gününde de diğer günler gibi dikkatli beslenmemiz gerekiyor" dedi.

Normal bir günün menüsü hakkında da bilgi veren Diyetisyen Duman, "Akşam yemeği bizim için çok önemli. Bundan kaynaklı sabah güne tok tutan bir kahvaltıyla başlamamız gerekiyor. Kahvaltımızda bir haşlanmış yumurta, bir dilim az yağlı peynir, 5-6 adet zeytin, bol yeşillik ve 1-2 dilim esmer ekmek bulunabilir. Daha sonra hafif bir öğle yemeği. Sebze yemeği içeren bir küçük kase yoğurt, 1-2 dilim esmer ekmekle öğle yemeğimizi tamamlıyoruz. Sonra 2-3 saat aralıklarla ara öğün yaptıktan sonra da akşama daha hafif ve tok bir şekilde girebiliriz" diye konuştu.

5 BESLENME TAVSİYESİ

YILBAŞI günlük yeme rutinini bozanlara beslenme tavsiyelerinde bulunan Diyetisyen Tuğçe Yılmaz ise, yılbaşından sonra beslenme tüyoları hakkında uyarılarda bulundu. Yılbaşı gecesi özgürce yemek yiyenlere tartıda hüsran yaşamamak için 5 adımda sağlıklı beslenme yollarını anlatan Dyt. Tuğçe Yılmaz, "Kahvaltıyı olabildiğince geç yapın, burada ilk öğünün süresini uzatmak, gün için daha az kalori alımı sağlayacaktır" dedi.

Öğlen ve akşam sebze yemeğinin yanında yoğurt ile hafif bir öğün öneren Yılmaz, "Önceki gün yediğiniz ağır yemeklerden sonra öğlen, akşam sebze yemek hem mideyi rahatlatacak hem de ödem atımına yardımcı olacaktır. Ekmek, pilav, makarna ve hamur işlerinden uzak durun, bu durumu iki gün boyunca devam ettirmeniz önceki günü telafi etmeniz açısından daha etkili olacaktır. En az 40 dakika tempolu yürüyün, yılbaşı gecesi alınan fazla kalorilerin hızlıca yakılmasına yardımcı olacaktır. Ara öğünler yeşil çay veya kiraz sapı gibi bitki çayları tüketin" ifadelerini kullandı.