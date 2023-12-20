Ceviz yaprağı ne işe yarar? Ceviz yaprağının faydaları nelerdir?

CEVİZ YAPRAĞI NE İŞE YARAR?

Ceviz yaprağı cilde faydaları ile bilinir. Ergenlik döneminde oluşan sivilcelerin giderilmesinde kullanılan yapraklar aynı zamanda diş eti ve gırtlak rahatsızlıklarına da iyi gelir. Bunların yanında ceviz yaprağının saça faydaları da fazladır. Düzenli olarak ceviz yapraklarının kaynatıldığı su ile saçları yıkamak daha sağlıklı ve parlak saçlara kavuşmanıza yardımcı olur. Bunun yanında saç köklerini güçlendirerek kırılmaları ve dökülmeleri önler. Ceviz yapraklarının kullanılarak yapıldığı saç bakım maskeleri sayesinde saçlarınız çok daha canlı görünüm kazanır.

CEVİZ YAPRAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Ceviz yaprağı doğal ve son derece faydalı yapraklardır. Bu yaprakları kaynatarak ya da çay şeklinde tüketmek mümkündür. Bunun yanında krem haline getirilerek de kullanılabilir. Ceviz yaprağı neye iyi gelir sorusuna şu şekilde yanıt verilebilir:

Çocukların iştahsızlık sorununa iyi gelir.



Ayak kokusunun giderilmesine yardımcı olur.



Terlemeyi önler.



Saç dökülmesine iyi gelir.



Sivilce ve leke izlerinde etkilidir.

Ceviz yaprağını çay olarak tüketmek isterseniz bir su bardağı su ile kaynatın ve 5 dakika demlendirin. Sonrasında süzerek bir ya da 2 bardak içebilirsiniz.