Demir eksikliğinin belirtileri neler? Demir eksikliğinin tedavisi var mı?

Birçok hastalığa sebep olan demir eksikliği, kadınların %35'inde, erkeklerin ise %20'sinde görülen ciddi bir sağlık sorunudur. Peki, Demir eksikliği nedir? Demir eksikliğinin belirtileri nelerdir? Demir eksikliği neden olur? Demir eksikliği tedavisi nasıl yapılır? Demir eksikliği nerelerde ağrı yapar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

DEMİR EKSİKLİĞİ NEDİR?

Demir eksikliği, vücutta bulunan demirin vücuda yeterli gelmemesi durumu olarak tanımlanır. Bu durum aynı zamanda demir eksikliği anemisi olarak da bilinir. Zira demir, vücut için hayati öneme sahiptir. Kırmızı kan hücrelerine ise alyuvar denir. Bunlara rengini veren hemoglobindir. Hemoglobin de demir içerir. Kırmızı kan hücreleri oksijeni akciğerden alarak diğer dokulara ulaştırırlar.

Kanda bulunan demir oranı düştüğü zaman ise alyuvar üretimi sekteye uğrar. Bunun sonucunda vücutta taşınan oksijen miktarında azalmalar görülür. Bu durumun yaşanmasına demir eksikliği anemisi adı verilir. Bu durum kansızlık hastalığı olarak da bilinmektedir. Eğer kişi vücuduna alması gerektiği kadar demir alamaz ise bu durumda vücutta yeteri kadar hemoglobin üretilemez. Bu da demir eksikliği anemisi ile sonuçlanır.