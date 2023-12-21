Covid mi grip mi?

Üst solunum yolu hastalıklarında son günlerde inanılmaz artış var. Bu artış nedeniyle hastalanan insanlarda ister istemez şu soru akıllara takılıyor:

Covid mi oldum, yoksa grip mi? Oysa her yıl bu tür grip enfeksiyonu değişik versiyonda karşımıza çıkıyor. Ancak gündelik hayata devam edilmesi, öğrencilerin yeniden okullarda eğitime başlaması, dengesiz hava şartları, ihmal edilen grip aşısı gibi faktörler, son aylarda havaların aniden soğuması ile birlikte grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında fark edilir oranda artışa neden oldu. Her ikisi virüs de solunum yollarını tercih ediyor. Son günlerde havaların ani soğuması ile baş gösteren üst solunum yolu hastalıkları özellikle boğaz, baş, kas eklem ağrılarının yanı sıra öksürük, bulantı, kusma ve ishal gibi semptomlarla başlıyor. Kuluçka sürelerinde ise fark görülüyor. İnfluenza adı da verilen mevsimsel grip, COVID - 19'a oranla bulaştıktan sonra biraz daha hızlı belirti veriyor. COVID - 19'da ise belirtiler biraz daha geç ortaya çıkıyor. Grip hastalığında burun akıntısı ve boğaz ağrısı daha önde görülebilir. COVID - 19'da koku ve tat alma sorunları ortaya çıkıyor. Bu tür enfeksiyonlarda mutlaka hekiminize danışmanız ve gerekli tetkiklerin yapılması hastalığın seyri için önemli.

HİZMET AĞINI GENİŞLETİYOR

Tınaztepe Sağlık Grubu bünyesinde İzmir'in Torbalı ilçesindeki Özel Tınaztepe Torbalı Hastanesi, yenilenen hekim kadrosu ve tıbbi sistemleriyle güçlenerek 10 bin metrekare alanda, 5 katlı modern binasında sağlık hizmeti veriyor. Başhekim Dr. Mustafa Kurtuluş hastanede her alanda yenilenmeye gidildiğini belirterek, "Öncelikle tıbbi teknolojik alt yapımızı ileri sistem teknolojilerle yeniledik. Daha sonra sağlık personeli ve hizmet kalitesinin yükseltilmesine önem verildi. Dünyadaki güncel tıbbi ilerlemeyi yakından takip eden bilgili ve tecrübeli sağlık personelimizle hasta odaklı, kolaylaştırıcı ve güler yüzlü bir sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz" dedi. Hastanenin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve özel sigortalarla anlaşmalı olarak sağlık hizmeti verdiğini hatırlatan Dr. Mustafa Kurtuluş, "Hastanemizde 12 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesi, 9 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi, 18 gözlem yataklı acil servis, 10 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, 3 adet ameliyathane, 2 adet doğumhane, 1adet küçük girişim salonu, 1 adet merkezi sterilizasyon ünitesi, radyolojik görüntüleme merkezi, tüm tetkiklerin yapılabildiği kapsamlı hizmet laboratuvarı, endoskopi ünitesi, kardiyoloji, nöroloji, işitme ve göz tanı üniteleri, kan transfüzyon merkezi, estetik ve kozmetoloji merkezi, hücresel ve rejeneratif tedavi birimi ile 75 yatak kapasiteli olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan sağlıkta kalite standartlarını referans alarak hizmet vermektedir" dedi.

BALÇOVA'YA YENİ HASTANE

Profesör ve uzmanlardan oluşan hekim kadrosuyla hem Torbalı'ya hem de bu civardaki ilçelere sağlık hizmeti vermek üzere planlama yaptıklarını belirten Dr. Mustafa Kurtuluş, "Tüm dünyada ve son zamanlarda ülkemizde de yaygın olarak uygulanmaya başlanan, rejeneratif tıp, hücresel tedaviler, kök hücre tedavileri, gen terapi, kişisel tedaviler gibi insanın kendi vücudunun iyileştirici gücünü kullanmaya yönelik tedavi yöntemlerini de hastanemizde uygulamaya başladık" şeklinde konuştu. Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Mehmet Bektur ise, Balçova'da satın alınan Encore Oteli de sağlık turizminde grubun hizmetine katarak bölgede Üniversite Hastaneleri zincirine yeni bir halka katacak.