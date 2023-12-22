Mandalina kabukları stresinizi azaltacak

KIŞ aylarının vazgeçilmez meyvesi mandalinanın kabuklarını atmayın. Onları bol su ile yıkamalısınız. İsterseniz sirkeli su kullanabilirsiniz. Kaynattığınız sıcak suyun içine mandalina kabuklarını atın ve bekleyin.

Bunu içtiğinizde stresiniz azalacak, kanser ve tümör riski düşecek, mide sorunlarınıza da iyi gelecek.

UZMANLARDAN 'SEZARYEN' UYARISI

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) sezaryenle doğumun yüzde 10-15 oranlarında olmasını 'kabul edilebilir' bulurken Türkiye ve dünyada sezaryen oranlarının yüksekliği dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri 2022 Yıllığı'nda yer alan verilerde 2022'de hastanelerde gerçekleşen doğum oranının yüzde 97,3 olduğu, sezaryen ameliyatının canlı doğumlar içindeki oranının yüzde 60,1 ve primer sezaryen (annenin ilk sezaryen doğumu) ameliyatının canlı doğumlar içindeki oranının yüzde 31,1 olduğu yer almıştı. Uzmanlar sezaryenin bir ameliyat olduğunu, anne ve bebek sağlığını tehdit eden riskleri beraberinde getirdiğini belirterek anne adayının durumu tıbbi olarak uygunsa normal doğum tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

BEKLETİLMİŞ BADEM SUYU İÇİN

BADEM suyunu bir gece önceden bekletmeye başlayın. Ertesi gün bunu için. Düzenli içerseniz öksürüğünüz azalacak, karaciğer ve dalak tıkanmaları gibi ciddi sorunlar yaşıyorsanız onların sonlanmasına yardımcı olur. Öte yandan badem suyunu hazır satan yerler olduğu gibi kendiniz de bunu hazırlayabilirsiniz.

DÜŞÜNCELERİNİZ OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞU YARATABİLİR

UZMANLAR, bireylerin sürekli tekrarlanan düşüncelerle (obsesyon) başa çıkamamaları ve bu düşünceleri engellemek veya hafifletmek için belirli davranışları tekrar etmelerinin (kompulsiyon) obsesif kompulsif bozukluk olarak tanımlandığını belirtti. Günümüzde birçok kişi, zihinsel sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Bu sorunlardan biri de uzmanların obsesif kompulsif bozukluk (OKB) olarak tanımladığı, kişinin tekrarlayan düşüncelerle başa çıkma konusunda zorlanmasıyla karakterize edilen ruhsal bir rahatsızlıktır. Uzmanlar OKB'nin neden kaynaklandığının tam olarak bilinmese de çocukluk çağı travmaları, kişilik özellikleri ve serotonin düzensizliği gibi faktörlerin hastalığın gelişimini etkileyebileceğine ve tedavi edilemezse çok ciddi sorunlarla karşılaşmanıza sebep olabileceğine dikkat çekti.