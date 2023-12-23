26 yıllık tecrübesiyle Duymer İşitme Cihazları dünyaya açılıyor

26 yıldır merkezi İzmir'de bulunan Duymer İşitme Cihazları Merkezi'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, Duymer İşitme Cihazları olarak Türkiye genelinde 200'den fazla şubeyle hizmet verdiklerini hatırlatarak, artık yurt dışındaki çeşitli işitme merkezlerinin satın alımını yaparak dünyaya açılmak istediklerini söyledi.

DÜNYA STANDARTLARINDA HİZMET

26 yıldır dört farklı dünya markası işitme cihazının Türkiye'de tek yetkili distribütörü olarak hastalarına hizmet verdiklerini söyleyen Av. Salih Baz, "Duymer olarak 26 yıldır bize güvenen, bizi tercih eden tüm hastalarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlerden aldığımız güçle her geçen gün kendimizi geliştirerek ve kalitemizi artırarak sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Türkiye genelindeki Duymer İşitme Cihazları Merkezlerinde sunulan hizmetler dünya standartlarında ve bunlar elde edilen kalite belgeleri ile tescillendi. Duymer şu an için Türkiye genelindeki işitme merkezi sayısı bakımından 200 şubesiyle en yaygın olan işitme merkezi konumundadır. Duymer hem kalite hem de tecrübeli personelleri ile Avrupa veya dünyadaki gelişmiş işitme cihazı merkezlerinden fazlasına sahiptir. Artık Duymer markasını dünyaya taşıma zamanının geldiği düşündük. Almanya ve Birleşik Krallık'ta bulunan çeşitli işitme cihazları merkezleri ile satın alma görüşmeleri gerçekleştirip anlaşmaların sonuna geldiğimizi sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duymaktayız.

81 İLDE 3 BOYUTLU SERVİS

"Duymer olarak Türkiye'nin 81 ilinde 200'den fazla şubemizle hizmet veriyoruz" diyen Av. Salih Baz, " Türkiye genelinde bulunan tam donanımlı dört işitme cihazları teknik servisimiz ile hastalarımıza dünya standartlarında hizmet vermek ve hasta memnuniyetini sağlamak önceliğimizdir. İşitme cihazlarımızın ömür boyu bakım garantileri, teknik servis hizmeti kapsamında tarafımızdan temin edilmekle beraber sahip olduğumuz 3 boyutlu atölye teknolojisi ile hastalarımızın kulak ölçülerine uygun el değmeden kişiye özel üretim yaparak hasta memnuniyetini en yüksek seviyeye taşıyoruz" dedi.

DÜNYAYA AÇILAN SES

"Duymer olarak Türkiye'den dünyaya açılan bir ses olan "Duymer" markasıyla Türkiye'den dünyaya sağlık hizmeti götürerek Türkiye'deki sahip olduğumuz kaliteyi Birleşik Krallık'ta ve Almanya'da bulunan hastalara ulaştırarak ülkemize döviz kazancı sağlamak istiyoruz" diyen Av. Salih Baz "Biz 26 yıldır dünya markası işitme cihazlarının Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olarak hizmet veriyoruz. Artık neden bir Türk markası dünya pazarına açılmasın ve hizmetlerine orada da devam etmesin diye düşündük. Bununla ilgili olarak işitme cihazı sektörünün dünyanın çeşitli ülkelerindeki araştırmalarımızın ardından bu fikrimizi hayata geçirdik. Satın alma görüşmelerimizde sona geldik. En kısa zamanda Duymer markasını Almanya ve Birleşik Krallık'ta göreceksiniz. Duymer her zaman işitme cihazı sektöründe gerek 5 yıl garanti gerekse sunduğu hizmetlerle öncü firma olmuştur. Şimdi yurt dışında sunacağımız hizmetlerle yine öncü olarak Türkiye'de sunduğumuz işitme cihazı hizmetlerinin dünya standartlarının üzerinde olduğunu yurtdışında bulunan hastalarımıza da göstermek istiyoruz" ifadelerinde bulundu.