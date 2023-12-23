3 defa kalbi duran Hsleh Akut Hastanesi’nde sağlığına kavuştu

Tayvan'ın Başkenti olan Taipei kentinden Türkiye'ye turist olarak gelen 54 yaşındaki Ja-Jung Hsleh Kuşadası'nda tatil yaparken kaldığı otelde göğüs ağrısı sonrası kalbi durdu. Burada otelde görevli sağlık ekibi tarafından kalbi duran hastaya kalp masajı dahil her türlü müdahele yapılarak Kuşadası'nda bir üst merkeze nakli gerçekleştirildi. Bu merkezde de tekrar kalbi duran Ja-Jung Hsleh yaşam destek ünitesine bağlı olarak gece saat 2'de ambulans ile yarım saat içerisinde Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'ne sevk edildi. Burada hasta acil servisten giriş yapar yapmaz koroner anjiyografik işleme alındı. Anjiyografi esnasında tekrar kalbi duran hastaya aynı anda hem kalp masajı hem koroner anjiyografi işlemi yapıldı. Hastanın yaşama tutunması için seferber olan Özel Akut Kalp Damar Hastanesi kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi ekibi 20 dakika içerisinde tıkalı 2

kalp damarını 3 adet stent ile açtı.

YAŞAMA MUCİZE DÖNÜŞ

Ja-Jung Hsleh için asıl mucize bundan sonraki süreçte başladı. Hastanın koroner damarları açıldı ve hasta yoğun bakıma alındı. 2 gün yaşam destek ünitesine bağlı olarak yaşayan hasta uyandı ve yaşam destek ünitesinden ayrıldı. 2 gün sonra bilinci tam olarak yerine gelen hasta bir haftalık yoğun bakım tedavisinin ardından servise alındı. Ja-Jung Hsleh servise alındıktan sonra süren bir haftalık tedavinin ardından taburcu edilerek tarifeli uçak ile tek başına ülkesine döndü.

"BAŞARI ÜÇ GRUBA AİTTİR"

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Yakut, hastanın sağlığına kavuşarak ülkesine dönmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Burada başarıyı üç grubta toplayabiliriz. Birinci sırada hastaya ilk müdahaleyi yapan ve yaşama döndüren sağlık ekibi, ikinci sırada hastaya yine müdahale yaparak Kuşadası'ndan İzmir'e kadar hızlı bir sevk sağlayan sağlık ekibi ve üçüncü sırada hastanemizde gece gündüz hastaya müdahale eden kardiyoloji, kalp damar cerrahisi ve yoğun bakım ekibi yer almaktadır. Akut Hastanesi olarak hastamızın ilk rahatsızlandığı andan taburcu olana kadar müdahaleleri gerçekleştiren tüm meslektaşlarıma ve sağlık personellerine teşekkür ederiz" diye konuştu. Kuşadası'nda otelde rahatsızlandığında hastaya müdahele eden ve Akut Hastanesi'ne sevkini gerçekleştiren Medlife Poliklinik sağlık ekibi Ja-Jung Hsleh'i hastanede ziyaret etti. Ja-Jung Hsleh ise, "İlk rahatsızlandığım andan bugüne kadar iyileşmemde emeği geçen tüm doktorlara teşekkür ederim. Türkiye'yi, sizleri ve yardımseverliğinizi hiçbir zaman unutmayacağım" diye konuştu.