Çip bebek tedavisi nasıl yapılır?

atı Anadolu Central Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Gürbüz infertilite (kısırlık) tedavisinde kullanılan çip bebek tedavisi hakkında bilgiler verdi. Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "Kadın yumurtasının döllenmeye hazır olduğu zamanda laboratuvar da hazırlanmış hareketli ve yüksek oranda normal morfolojiye sahip spermlerin ince bir kateter yardımıyla rahimin içine bırakılması prensibine dayanan ağrısız ve kolay bir kısırlık tedavisidir. Çip aşılama tedavisi sperm ayrıştırmada kullanılan başarı şansı yüksek oranda artıran bir yöntemdir. Sperm sıvısı genişliği yarım mm den küçük kanalları olan çipin içine enjekte edilir. Sağlıklı spermler çipte bulunan kanaldan dışarı yüzerek diğer tarafa geçmektedir. Bu işlemden sonra sperm sıvısındaki sağlıklı sperm oranı yüzde 45'ten yüzde 98 e çıkmıştır. Normal aşılamaya göre çip yöntemi kullanarak aşılama sağlıklı spermi elde etme açısından oldukça başarılıdır. Bu şekilde gebelik başarı oranları artmaktadır" ifadelerinde bulundu.