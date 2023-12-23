Kadın hastalıklarında tek kesiden cerrahi

İZMİR Tınaztepe Üniversitesi (İZTÜ) Özel Buca Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gülçin Çetin Uysal tek kesiden yapılan laparoskopik cerrahinin jinekolojik ameliyatlarda başarıyla uygulanabildiğini belirterek yöntem hakkında bilgiler verdi. Tek kesiden laparoskopik cerrahi ile 2 cm alandan yapılan jinekolojik ameliyatların hasta ve hekim açısından oldukça konforlu olduğunu belirten Op. Dr. Gülçin Çetin Uysal, "Bu ameliyat sonrası hastaya yok denecek kadar az ağrı, kozmetik sonucu estetik, kolay iyileşme ve enfeksiyon riskinde azalması gibi avantajlar sunmaktadır" dedi. Op. Dr. Gülçin Çetin Uysal tek kesiden laparoskopik cerrahinin jinekolojik rahim alma (histerektomi), over (yumurtalık) kistleri ve ek çeşitli cerrahi işlemlerde konforla yapılabildiğini söyledi.

İŞLEM NASIL GERÇEKLEŞİR?

ASLINDA laparoskopik olarak yapılan ameliyatın yeni bir türüne izsiz ameliyat adı verildiğini söyleyen Op. Dr. Gülçin Çetin Uysal, "Göbek deliğinin içinde kalan ve dışarıdan bakınca görülemeyen 2 santimlik bir kesi açılıp batına trokar denen üzerinde 3-4 delik taşıyan bir sistem yerleştirilir. Buna multiplport denir. Bu tek bir delikteki 3-4 porttan kamera ve ameliyat aletleri batına yönlendirilir. İşlem, İngilizce 'Single Incision Laparoscopic Surgery' kelimelerinin kısaltması olan SILS diye isimlendirilir. Bu kavram, Türkçe de tek delikten/ kesiden laparoskopik ameliyat olarak karşılanabilir. Klasik laparoskopik ameliyatta, operasyon ekipmanı 4 ayrı delikten batına sokulurken SILS'te tek delikten demet şeklinde yerleştirilir. Böylece, açık ameliyattan klasik laparoskopiye oradan da SILS'e doğru operasyon kesi uzunluğu en aza inmiş olur" diye konuştu.

HASTA AÇISINDAN KONFORLU

TEK delikten yapılan laparoskopik cerrahinin hem hasta hem hekim açısından oldukça konforlu olduğunu belirten Op. Dr. Gülçin Çetin Uysal, "Hastalar açısından SILS'de kozmetik sonuçlar mükemmeldir. Ağrı kontrolü daha iyidir. Böylece ağrı kesici gereksinimi daha azdır. Ancak göbek fıtığı açısından tedbirli olmak gerekebilir. Tek delikteki 3-4 portun ulaştığı mesafede olduğu için aynı seansta yumurtalık ve safra kesesi operasyonu yapılabilir. Cerrahlar açısından SILS'in standart uygun sürelerde yapılabilmesi için belli vaka sayısından sonra pratiğe geçirilmesi gerekir. Yani öğrenme eğrisi uzun süren bir yöntemdir" şeklinde konuştu.