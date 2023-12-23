Kalça protezi hastaların yaşam konforunu artırıyor

60 yaş üzeri hastalarda kalça kırığına bağlı veya romatizmal hastalıklar sonucu kalça ekleminin bozulması sebebiyle kalça protezi ameliyatının gerekebildiğini belirten Özel İzmir Gazi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Zeki Özcan, "Kalça eklem yüzeyi kayganlığını kaybedince hareket genişliği azalır. Bu gibi durumlarda uygulanacak olan kalça protezi hastaların yaşam konforunu önemli ölçüde artırıyor" dedi.

Kalça protezinin tam veya yarım uygulanabildiğini kaydeden Op. Dr. Zeki Özcan, "Tam yapılan uygulamalarda leğen ve uyluk kemiği yüzeyleri değiştirilir. Yarım protez de sadece uyluk kemik yüzey değişimi yapılır. Kalça protezinde kullanılan materyaller de yüzeyler polietilen, seramik veya metal olabilir. Çimentolu veya çimentosuz uygulamalar hastanın kemik kalitesine ve yaşına göre seçilir" dedi.

AMAÇ HASTANIN YÜRÜMESİ

"Kalça protezi uygulamalarında amaç ağrısız bir eklem elde etmek ve en kısa süre içerisinde hastanın desteksiz normal yürüyebilmesini sağlamaktır" diyen Op. Dr. Zeki Özcan, "Diz protezine göre kalça protez uygulamaları sonrası hasta memnuniyeti kalça protezinde daha yüksektir. Uygulama sonrası protez sağ kalım oranı ortalama 20-25 yıl arasındadır" dedi.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ PLANI

Kalça protezi ameliyatının genellikle spinal veya epidural anestezi altında gerçekleştirildiğini belirten Op. Dr. Zeki Özcan, "Kalça protezi ameliyatı sonrası iyileşme süreci, hastanın genel sağlık durumu, yaş, fiziksel aktivite düzeyi ve cerrahi teknik gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. İyileşme sürecinde hasta, hastanede birkaç gün kalabilir ve fizyoterapi ve rehabilitasyon programına başlar. Bu program, kalça kaslarını güçlendirmeye, hareket aralığını artırmaya ve yürüme becerisini geliştirmeye yönelik egzersizler içerir. Operasyon sonrasında ağrı ve şişlik olabilir. Doktorunuz size ağrı yönetimi hakkında bilgi verecektir. Hasta, bir süre koltuk değnekleri veya yürüteç yardımıyla hareket etmek zorunda kalabilir" şeklinde konuştu.