Op. Dr. Mercan’dan A’dan Z’ye burun estetiği

Atagöz Tıp Merkezi'nden KBB Uzmanı Op. Dr. Bahattin Mercan, iyi bir burun estetiği için iyi bir analiz gerektiğini kaydetti. Mercan, "Eski trend olan kaydırak gibi burunlar artık bizim istemediğimiz burunlar. Biz daha doğal, düz, burun ucunun belirgin ve düzgün hatlarla devam etmesini hedefliyoruz. En önemlisi ise, yüze uygun bir burun elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu elde edilirken de mutlaka nefes alıp verme problemi varsa bunu gidermek gerekiyor" diye konuştu.

ÖLÇÜM İYİ YAPILMALI

Op. Dr. Mercan, "Burnunuzun köşeli ya da yuvarlak olması, gözlerin birbirinden ayrık ya da bitişik olması değerlendirilmelidir. Açılar iyi ölçülmelidir. Çene yapınız çok gerideyse burnu çok kaldırdığınızda yan profilden çekilmiş bir fotoğrafta abartılı kalkık bir burun şekli olacaktır ve çirkin olacaktır. Tam tersi alın çok gerideyse, siz bunu göz önünde bulundurmadan burnu fazla indirdiğinizde bir bütün olarak çok uzamış bir burun elde edersiniz. Halbuki yapılması gereken belki radiks dediğimiz burun köküne sadece bir dolgu materyali koymaktır ve bu sayede görece olarak burun daha küçük gözükecektir" açıklamasında bulundu. Yüz açıları hesaplanırken yüzün simetrisinin de ele alınması gerektiğini belirten Op. Dr. Bahattin Mercan, "hasta tüm kusurun burnunda olduğu düşünür ama belki yüzündeki asimetri buna sebep oluyordur" diye konuştu.

Hasta ve doktorun beklentiler üzerinde konuşmasının sonuç açısından fayda sağlayacağını kaydeden Mercan, "Biz, ölçümleri dijital ortamda yapıyoruz. İlk ameliyatın başarısı çok önemlidir. Mümkünse ikinci ameliyata gerek bırakılmamalıdır " dedi. Görselliğin yanı sıra iyi nefes alan bir burun elde edilmesi gerektiğini aktaran Op. Dr. Mercan, "hastanın mutlaka iyi nefes alıp verebilmesi de unutulmamalı" dedi.