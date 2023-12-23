Sağlıkta yeni boyut: Fizik tedavi ve medikal estetik

Özel Gazi Fizik Tedavi Tıp Merkezi Başhekimi ve Mesul Müdürü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Banu Kenar, medikal estetik birimlerinin sağlık hizmeti vermeye başladıklarını söyledi. Fizik tedavi ve medikal estetiğin bir arada sunulduğunu belirten Dr. Hatice Banu Kenar "Sağlığınıza kapsamlı bir yaklaşım sunuyoruz. Estetik uygulamalarımızla, sizlere sadece görünüşünüzde değil, aynı zamanda yaşam kalitenizde de olumlu değişiklikler sunuyoruz " diye konuştu.

FİZİKSEL RAHATLIK

"Sağlık sektöründe yenilikçi bir adım atan merkezimiz, fizik tedavi hizmetlerinin yanı sıra artık medikal estetik alanında da faaliyet göstermeye başladı" diyen Dr. Hatice Banu Kenar, "Bu yeni yönümüz, hastalarımızın hem fiziksel hem de estetik ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Merkezimizde görev yapan deneyimli doktorlarımız, medikal estetik uygulamalarını, sağlık ve güzellik arasındaki ince çizgiyi gözeterek gerçekleştiriyor. Tedavilerimiz, kişinin doğal güzelliğini ön plana çıkarmayı ve aynı zamanda fiziksel rahatlığını artırmayı hedefliyor" dedi.

HANGİ HİZMETLER VAR?

Dr. Hatice Banu Kenar "Hizmetlerimiz arasında; dolgu, botoks, cilt gençleştirme işlemleri, selülit tedavileri, saç dökülmesini azaltan tedaviler, ozon tedavisi, saç ve cilt mezoterapi, gençlik aşısı, sıvı yüz germe, medikal peeling uygulamaları, yüz askılama (ameliyatsız yüz germe), göz kapağı estetiği ve burun estetiği yer alıyor. Her bir tedavi, hastalarımızın ihtiyaçlarına özel olarak planlanmakta ve yüksek standartlarda uygulanmaktadır. Sağlığınız ve güvenliğiniz bizim için her zaman önceliklidir" diye konuştu.