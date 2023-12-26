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Haberler Sağlık Alıç sirkesinin faydaları nelerdir? Alıç sirkesi neye iyi gelir?

Alıç sirkesinin faydaları nelerdir? Alıç sirkesi neye iyi gelir?

Sirkenin insan sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunmakta. Yemekleri tatlandırmak amacıyla kullanılan sirke çeşitlerinden biri olan alıç sirkesi ise oldukça faydalı. Peki alıç sirkesinin faydaları neler, ne işe yarar? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Vücudun direncini artıran ve tansiyona iyi gelen alıç sirkesi faydaları merak ediliyor. Elma ve üzüm sirkesinden daha çok faydası olduğu söylenen alıç sirkesi meyvesi halk arasında aluç, yemişen diye de bilinen sevilen bir besindir. Ülkemizde pek çok bölgede yetişen alıç sirkesinde A,B1,B2 ve C vitaminlerinin yanı sıra potasyum, magnezyum içeriği sayesinde günlük vitamin ihtiyacını karşılar, vitamin eksikliğini önler. Peki Alıç sirkesinin faydaları nelerdir? Alıç sirkesi nasıl yapılır ve kullanılır? Alıç sirkesi neye iyi gelir? İşte merak edilenler…

ALIÇ SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Alıç sirkesinin en büyük özelliği tansiyona iyi gelmesi olarak biliniyor. Alıç sirkesi halk arasında aluç, yemişen olarak da bilinen alıç meyvesinden elde edilir. İçeriğindeki asit oranı yüksek olduğu için fazla tüketildiğinde vücuda zarar verebilir. İçeriğindeki yüksek asitten dolayı ölçülü kullanılmalıdır.

İşte alıç sirkesinin mucizevi faydaları;

Ciltte oluşan kaşıntılara da faydası çoktur. Grip, nezle, soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi vardır. Göğüs ağrılarını azaltmaya yardım eder. Şeker hastalığının tedavisinde kullanılır. Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü artırır. Hipertansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Alıç sirkesi kan yapıcı etkisinden dolayı kansızlık tedavisinde kullanılır. Rahatlatıcı etkisi sayesinde stresi azaltmaya yardım eder. Metabolizmayı daha hızlı çalıştırdığı için kilo vermeye yardımcı olur. Böbrek kumunu döker ve idrar söktürücü etkisi vardır. Grip, nezle, soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi vardır. Alıç sirkesi A,B1,B2 ve C vitaminlerinin yanı sıra potasyum, magnezyum içeriği sayesinde günlük vitamin ihtiyacını karşılar, vitamin eksikliğini önler.

Alıç sirkesinin faydaları nelerdir? Alıç sirkesi neye iyi gelir?

ALIÇ SİRKESİNİN ZARARLARI NELERDİR?

Alıç sirkesi yüksek asit içerdiğinden ölçülü bir şekilde kullanılması tavsiye edilir. Yemeklerinize farklı bir tat ve aroma katmak için de alıç sirkesi kullanabilirsiniz. Aynı şekilde salatalarda tat vermesi için alıç sirkesi kullanılabilir.

ALIÇ SİRKESİ NASIL YAPILIR? ALIÇ SİRKESİ TARİFİ VE MALZEMELERİ!

Antioksidan etkisi ile bilinen alıç sirkesi hemen hemen her yaştan kişi tarafından kullanılıyor. A, B1, B2 ve C vitaminleri içerir. İdrar söktürücü olan ve vücutta biriken ödemin de atılmasına yardım eden alıç sirkesi faydaları arasında şişkinliği giderme de sayılır. Öte yandan, strese karşı etki ederek rahatlatıcı etki sağlar. Gerilim sonucu oluşan kan basıncını azaltır, böylece strese karşı etki eder.

İşte alıç sirkesinin yapılışı ve malzemeleri;

Malzemeler

1,5 kilogram alıç

4 litre su

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 çay bardağı üzüm ya da elma sirkesi

5-6 adet nohut

Yapılışı

İlk olarak elinizde bulunan alıçları bol suda yıkayın. Tek tek kontrol ederek içinde kurt olanları ayıklayın.

Sirke yapacağınız 5 litrelik kavanozunuzu iyice yıkayıp dezenfekte edin. Alıçları içine koyun. Üzerini 4 litre suyla tamamlayın. Tuz, sirke ve nohutları da ekleyip ağzını temiz bir tülbentle kapatın.

Kavanozu güneş almayan bir yere koyup arada kontrol ederek 15-20 gün kadar bekletin. Bu sürede alıçlar yavaş yavaş kavanozun dibine çökecek. Hepsi kavanozun dibine çöktüğünde sirkeniz yenmeye hazırdır. Bir tülbent yardımıyla süzün ve bir cam şişeye aktarın. Bu şekilde hem uzun süre saklayabilir hem de güvenle tüketebilirsiniz.

Alıç sirkesinin faydaları nelerdir? Alıç sirkesi neye iyi gelir?

ALIÇ SİRKESİ NASIL KULLANILIR?

Alıç sirkesini hem aç hem de tok karnına kullanabilirsiniz. Binbir derde deva olan alıç sirkesini su ile karıştırılarak içilen karışım, günde bir veya iki kez tüketilebilirsiniz. Bir çay bardağı suya bir tatlı kaşığı alıç sirkesi eklemek tavsiye edilir. Alıç sirkesi açılana kadar kapağı sıkıca kapalı ve hava almadan bulundurulması gerekiyor.

ALIÇ SİRKESİ NE İŞE YARAR, NEYE İYİ GELİR?

Alıç sirkesi güçlü antioksidan özelliğiyle sofraların vazgeçilmezi oluyor. Elma ve üzüm sirkesinden daha çok faydası olduğu bilinen alıç sirkesi vücudumuzda daha fazla oksijen ve kan dolaşımına yardım ederek damarları genişletir ve oksijen alımını kuvvetlendirir. Özellikle yüksek tansiyonu düşürmesiyle tansiyon hastalarının tedavisinde rol oynuyor. Hipertansiyonu da düşürücü etkisi vardır.

ALIÇ SİRKESİ KALP DAMARLARINI AÇAR MI?

Birçok hastalığa iyi gelen alıç sirkesi kalp kaslarını güçlendirdiği gibi kalp damarlarındaki kan dolaşımı arttırır. Alıç bitkisi hem kalp düzenleyici hem de damarları genişletici özelliğiyle bilinir.

Alıç sirkesinin faydaları nelerdir? Alıç sirkesi neye iyi gelir?

ALIÇ SİRKESİ ZAYIFLATIR MI?

Alıç sirkesi zayıflatıcı özelliğiyle kadınların vazgeçilmezi haline geliyor. Özellikle yaz dönemine girmeden formda kalmak isteyen vatandaşlar ödem ve şişkinlik sorunuyla karşılaşırlar. Ödem ve şişkinliğin azalması tartıda görünen kilonun da hızla düşmesini sağlar. Zayıflamak isteyenler, diyetlerinin bir parçası olarak alıç sirkesi kullanırsa; daha fazla sağlıklı bir kilo verebilirler. Alıç sirkesinin zayıflama için haftada üç gün tüketilmesi yeterli olacaktır. Zayıflama döneminde uzman doktor eşliğinde alıç sirkesi kullanımı öğrenilmelidir.

ALIÇ SİRKESİ KULLANIMI NASIL OLUR?

Hem kan yapıcı hem tansiyona iyi gelen alıç sirkesi tam bir şifa deposu. Dozunda kullanılmadığında yine içeriğindeki yüksek asitten dolayı mide problemlerine yol açabilir. Alıç sirkesi muhakkak ölçülü kullanılmalıdır. Salatalarınıza az miktarda alıç sirkesi ekleyebilirsiniz.

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