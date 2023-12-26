Alıç sirkesinin faydaları nelerdir? Alıç sirkesi neye iyi gelir?

Vücudun direncini artıran ve tansiyona iyi gelen alıç sirkesi faydaları merak ediliyor. Elma ve üzüm sirkesinden daha çok faydası olduğu söylenen alıç sirkesi meyvesi halk arasında aluç, yemişen diye de bilinen sevilen bir besindir. Ülkemizde pek çok bölgede yetişen alıç sirkesinde A,B1,B2 ve C vitaminlerinin yanı sıra potasyum, magnezyum içeriği sayesinde günlük vitamin ihtiyacını karşılar, vitamin eksikliğini önler. Peki Alıç sirkesinin faydaları nelerdir? Alıç sirkesi nasıl yapılır ve kullanılır? Alıç sirkesi neye iyi gelir? İşte merak edilenler…

ALIÇ SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Alıç sirkesinin en büyük özelliği tansiyona iyi gelmesi olarak biliniyor. Alıç sirkesi halk arasında aluç, yemişen olarak da bilinen alıç meyvesinden elde edilir. İçeriğindeki asit oranı yüksek olduğu için fazla tüketildiğinde vücuda zarar verebilir. İçeriğindeki yüksek asitten dolayı ölçülü kullanılmalıdır.

İşte alıç sirkesinin mucizevi faydaları;

Ciltte oluşan kaşıntılara da faydası çoktur. Grip, nezle, soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi vardır. Göğüs ağrılarını azaltmaya yardım eder. Şeker hastalığının tedavisinde kullanılır. Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü artırır. Hipertansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Alıç sirkesi kan yapıcı etkisinden dolayı kansızlık tedavisinde kullanılır. Rahatlatıcı etkisi sayesinde stresi azaltmaya yardım eder. Metabolizmayı daha hızlı çalıştırdığı için kilo vermeye yardımcı olur. Böbrek kumunu döker ve idrar söktürücü etkisi vardır. Grip, nezle, soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi vardır. Alıç sirkesi A,B1,B2 ve C vitaminlerinin yanı sıra potasyum, magnezyum içeriği sayesinde günlük vitamin ihtiyacını karşılar, vitamin eksikliğini önler.