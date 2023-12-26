Beslenme ve uyku düzeninde değişiklik vücudu düşürüyor

KIŞ aylarında solunum yolu enfeksiyonlarının en sık görülen rahatsızlıklar olduğunu belirten uzmanlar, bağışıklık sisteminin zayıflamaması hem beslenmenize hem de uyku düzeninize dikkat etmeniz gerektiğini vurguluyor.

"ELLERİNİZİ SIK YIKAYIN"

VİTAMİN eksikliklerinin de enfeksiyonlara karşı vücudu savunmasız bıraktığını dile getiren uzmanlar, "Havadaki ani ısı değişimi, güneşe aldanıp giyilen ince kıyafetler ve değişen beslenme ile uyku düzeni vücut direncini düşürüyor. Bu durum da soğuk algınlığı, grip ve nezle şikayetlerinin artmasına sebep oluyor" diye konuştu. Soğuk algınlığına viral enfeksiyonların neden olduğunu vurgulayan Dr. Dilek Sarsu ise, "Gribe bakteriyel enfeksiyonlar neden olmaktadır. Grip daha ağır geçirilirken, soğuk algınlığı gribin daha hafif bir varyantı olarak düşünülebilir. Soğuk ve sıcak arasında değişen hava dengesine dikkat etmek gerekiyor. Elleri sık yıkamak hastalığa yakalanma riskini düşürmektedir. Aşılar bu hastalıklara karşı koruma sağlarken, bu dönemde bol su tüketilmeli, hijyen ve mesafeye dikkat edilmeli, düzenli uyumaya özen gösterilmelidir. En önemlisi düzenli ve dengeli beslenilmelidir" ifadelerini kullandı.

DAMAR TIKANIKLIĞINA HAVUÇ SUYU ÇÖZÜMÜ

İÇERDİĞİ bol miktarda A vitamini sayesinde göz sağlığını koruyan havucun suyu da kendisi kadar faydalı. Yaşlılık sebebiyle ortaya çıkan göz hastalıklarının ve kataraktın önüne geçmesinin yanı sıra kansere de kalkan olan havuç suyu, özellikle meme, prostat ve kolon kanseriyle savaşır. Mide ve yemek borusundaki yanma hissini engelleyen havuç suyu, kanın vücuttaki dolaşımını hızlandırarak damar tıkanıklığının önüne geçmeye yardımcı olur.

ÖDEMLERİ ATMAK İÇİN SABAHLARI MUZ VE NAR

SABAHLARI tüketilen muz ve nar suyu, içerdikleri potasyum sayesinde vücuttaki ödemleri yok etmeye yardımcı oluyor. Muzun bir başka faydası da vücudumuzun güzel kokmasını sağlaması. Taze nardan sıkılmış nar suyu da ödem attırıcı etkiye sahip. Fakat şeker hastalarının nar suyunu tüketirken dikkatli olması gerekiyor. Öte yandan yarım kase maydanoz da, en etkili besinlerden biri. Maydanoz da yağ yakmayı hızlandırırken, bağışıklığı da güçlendiriyor.