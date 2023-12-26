Kansızlığın belirtileri nelerdir? Kansızlığa iyi gelen besinler nelerdir?

Tıp dili ile anemi, halk arasında ise kansızlık olarak adlandırılan hastalık, kandaki kırmızı kan hücrelerinin yapısında oksijenin taşınması ve bu hücrelerin kırmızı olmasını sağlayan hemoglobin miktarının azalmasıyla ortaya çıkar. Kan hastalıkları arasında en çok karşılaşılanlardan bir tanesidir. Demir eksikliği anemisi olarak da değerlendirilen bu rahatsızlık, dünyada yüzde 10 ila 30, ülkemizde ise yüzde 15 ila 40 arasında kişide görülür. Sizler için hazırladığımız haberimizden kansızlık belirtileri, tedavisi ve iyi gelen besinler gibi birçok konu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

KANSIZLIK (ANEMİ) NEDİR?

Kansızlık ya da anemi nedir sorusuna verilebilecek cevap şu şekildedir; Anemi, yani halk arasında bilinen adıyla "kansızlık", toplam kırmızı kan hücresi/alyuvar/Eritrosit sayısının azalması veya eritrositlerin içindeki hemoglobin miktarının azalması veya her ikisinin birlikte olması sonucu oluşan bir hastalıktır.

Vücutta çok az sayıda veya anormal yapıda kırmızı kan hücresi varsa veya hemoglobinlerin yapısı anormal veya miktarı düşükse anemi belirtileri ortaya çıkar.

KANSIZLIK NEDEN OLUR?

Kansızlığın birçok nedeni vardır. Öyle ki, demir, folik asit ve B12 vitamıni eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkar ve tedavi edilmediğinde büyük sorunlara sebebiyet verebilir. Kansızlığın nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

Vücudun yeterince alyuvar yapmaması Kanama, kırmızı kan hücrelerini değiştirilebildiğinden daha hızlı kaybetmenize neden olur. Vücudun kırmızı kan hücrelerini yok etmesi