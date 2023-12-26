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Haberler Sağlık Sabahları aç karna için! Bakın neler oluyor...

Sabahları aç karna için! Bakın neler oluyor...

Sabahları aç karnınıza bir bardak ballı ılık su için. Evet yanlış okumadınız. Kahve ve çayın yerine koyabileceğiniz ballı su karışımı vücuda o kadar faydalı ki! İşte aç karna ballı ılık su içmenin yararları...

HABER MERKEZİ

Ballı ılık su, antiseptik, anti-inflamatuar ve müshil özelliklerine sahiptir ve sağlığınızı etkileyebilecek çeşitli rahatsızlıkları önler ve onlarla mücadele eder. Balın besin değeri göz önüne alındığında, bu madde alternatif tıp ve doğal kozmetikte yaygın olarak kullanılan bileşenlerden biridir. Peki ballı suyun bu noktada vücuda inanılmaz etkileri nelerdir?

Sabahları aç karna için! Bakın neler oluyor...

ALERJİLERİ AZALTIR

Organik bal tüketimi, bağışıklık sistemini tetikleyerek alerjilere sebep olan polen ve diğer çevresel partiküllere hassasiyeti giderir. Balgam söktürücüdür ve solunum yollarını temizlemeye yardımcı olur.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Bu içecek bağışıklık sistemini destekleyen besleyici ögelerle doludur. Vücudun zararlı maddelere karşı savaşmasına yardımcı enzimler, vitaminler ve mineraller içerir. Balın antibakteriyel özellikleri vücuda giren veya konvansiyonel antibiyotiklere karşı dayanıklı olan zararlı mikroorganizmaları öldürebilir.

Sabahları aç karna için! Bakın neler oluyor...

VÜCUDA DETOKS YAPAR

Ballı ılık suyun içine biraz da limon suyu eklerseniz, detoksa yardımcı, sindirimi destekleyen bir içecek elde edeceksiniz. Bu içecekle bağırsak hareketlerinizi kolaylaştıracak ve kan akışında, karaciğerde ve kolonlarda biriken toksinlerden kurtulacaksınız. Limondaki sitrik asit, baldaki enzimlerin işlevini arttırır. Böylece yağların sindirimi ve detoks kolaylaşır.

ENERJİ SAĞLAR

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, baldaki şekerler zihinsel ve fiziksel performansı arttıran sağlıklı birer kalori kaynağıdır. Eğer sabahları uyanmak için kahve yerine ballı su içerseniz, yorgun ve uykulu halinizden hemen kurtulacaksınız. Aynı zamanda vücudunuzun gün içindeki aktivitelerinin işlevini korumak için vücudunuzu nemlendirmiş olacaksınız.

Sabahları aç karna için! Bakın neler oluyor...

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINA KARŞI KORUR

Ilık su ve balın idrar söktürücü ve antibakteriyel özellikleri, idrar yollarını temizler ve sistit gibi hastalıkların oluşma riskine karşı koruma sağlar. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde, bu kombinasyon ile vücuttaki koruyucu maddelerin artmasına ve virüs saldırılarına karşı korunmaya yardımcı olur.

KOLESTEROLÜ KONTROL EDER

Bu içeceği günde bir kere içenlerin iki saat içinde kolesterol seviyeleri neredeyse %10 düşüyor. Bu uzun vadede oluşan kan dolaşımı problemleri ve kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltır.

ÖKSÜRÜKLE SAVAŞIR, TAHRİŞ OLMUŞ BOĞAZI İYİLEŞTİRİR

Ballı ılık su kuru solunum yollarını temizler ve balgam söktürür. Rahatlatıcı ve anti-inflamatuar özellikleri ile akciğer sağlığını korur ve boğazı tahriş eden öksürük nöbetlerine iyi gelir.

Sabahları aç karna için! Bakın neler oluyor...

SİNDİRİMİ GELİŞTİRİR

Baldaki enzimler karaciğerin işlevini arttırır ve yemeklerin daha iyi sindirilmesini sağlar. Bal tüketmek bakteriyel floranızı korur, öğünlerinizden en fazla yararı almak için besleyici ögelerin emilimini kolaylaştırır. Bunlar yetmezmiş gibi, balın hafif müshil etkisi bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığa karşı önlem almanıza destek olur.

ILIK BALLI SU NASIL YAPILIR?

Malzemeler oldukça basit. 1 tatlı kaşığı bal ve 1 bardak ılık su.
Balı suda çözdürün ve boş mideye için. Tüm faydalarından yararlanmak için haftada en az üç kere tekrarlayın.

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