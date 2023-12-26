Sabahları aç karna için! Bakın neler oluyor...

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINA KARŞI KORUR
Ilık su ve balın idrar söktürücü ve antibakteriyel özellikleri, idrar yollarını temizler ve sistit gibi hastalıkların oluşma riskine karşı koruma sağlar. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde, bu kombinasyon ile vücuttaki koruyucu maddelerin artmasına ve virüs saldırılarına karşı korunmaya yardımcı olur.
KOLESTEROLÜ KONTROL EDER
Bu içeceği günde bir kere içenlerin iki saat içinde kolesterol seviyeleri neredeyse %10 düşüyor. Bu uzun vadede oluşan kan dolaşımı problemleri ve kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltır.
ÖKSÜRÜKLE SAVAŞIR, TAHRİŞ OLMUŞ BOĞAZI İYİLEŞTİRİR
Ballı ılık su kuru solunum yollarını temizler ve balgam söktürür. Rahatlatıcı ve anti-inflamatuar özellikleri ile akciğer sağlığını korur ve boğazı tahriş eden öksürük nöbetlerine iyi gelir.