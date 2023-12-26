Sabahları aç karna için! Bakın neler oluyor...

VÜCUDA DETOKS YAPAR



Ballı ılık suyun içine biraz da limon suyu eklerseniz, detoksa yardımcı, sindirimi destekleyen bir içecek elde edeceksiniz. Bu içecekle bağırsak hareketlerinizi kolaylaştıracak ve kan akışında, karaciğerde ve kolonlarda biriken toksinlerden kurtulacaksınız. Limondaki sitrik asit, baldaki enzimlerin işlevini arttırır. Böylece yağların sindirimi ve detoks kolaylaşır.

ENERJİ SAĞLAR



Daha önce de bahsettiğimiz gibi, baldaki şekerler zihinsel ve fiziksel performansı arttıran sağlıklı birer kalori kaynağıdır. Eğer sabahları uyanmak için kahve yerine ballı su içerseniz, yorgun ve uykulu halinizden hemen kurtulacaksınız. Aynı zamanda vücudunuzun gün içindeki aktivitelerinin işlevini korumak için vücudunuzu nemlendirmiş olacaksınız.