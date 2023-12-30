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Haberler Sağlık Kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydaları saymakla bitmiyor

Kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydaları saymakla bitmiyor

İçerisinde B ve C vitamini barındıran narın insan sağlığına birçok faydası var ancak kabuğunun da oldukça faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Faydalarını öğrenince nar kabuklarını bir daha çöpe atmayacaksınız. İşte nar kabuğunun bilinmeyenleri...

HABER MERKEZİ

Nar gribal hastalıklara iyi gelir. Bağışıklık sisteminde koruyucu bir duvar görevi görür. Deride meydana gelen yanıklarda, kesiklerde yana böcek ısırıklarında tedavi amaçlı kullanılır.

NAR KABUĞUNUN FAYDALARI

Nar kabuğu içerisinde yüksek oranda antioksidan bulunur. Bu da düzeni tüketim ile birlikte vücutta biriken toksinlerin atılmasında yardımcı olur. Alkol, sigara gibi sağlığa zararlı maddelerin insan vücudunda yarattığı olumsuz etkilerin de azaltılmasında yardımcı olur. Karaciğerin temizlenmesinde yardımcıdır.

Kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydaları saymakla bitmiyor

İshalin durmasında etkilidir.

Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Kan dolaşımının hızlanmasını sağlar.

Tansiyonun düşürülmesinde etkilidir.

Kalp krizi riskini azaltır.

Diş eti iltihaplarını iyileştirmede yardımcıdır.

Cildi yeniler. Işıltı kazanmasına yardımcı olur.

Kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydaları saymakla bitmiyor

Gribal hastalıklara iyi gelir.

Bağışıklık sisteminde koruyucu bir duvar görevi görür.

Deride meydana gelen yanıklarda, kesiklerde yana böcek ısırıklarında tedavi amaçlı kullanılır.

Saç derisini besler, kepek oluşumunun önüne geçer ve saça ışıltı katar.

Kan değerlerinin yükselmesinde yardımcıdır.

Enerji verici özelliğe sahiptir.

Eklemlerde ve kaslarda meydana gelen ağrıların azalmasında yardımcıdır.

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