Bu yıl sağlığın için mutlaka alman gereken 4 karar

Yeni bir yıla yaklaştığımızda genellikle hayatımızda olumlu değişiklikler yapma arzusu ile dolup taşarız. Çünkü yıl sonu, tertemiz bir başlangıç yapmaya neden olacak ve bu yüzden sizi daha iyi bir versiyonunuza taşıyacak kararlar almanın tam zamanı. Ancak, bu değişiklikleri gerçekleştirmek ve sağlığınızı güçlendirmek için somut adımlar atmanız gereklidir. Yoksa her sene belirlediğiniz kararlar maalesef ilk birkaç ay sonra tamamen unutulmaktadır. 2024'e girerken size yol göstermesi için 4 hedef belirledim. İşte, sağlığınız için size ilham olacak 4 önerim:

FİZİKSEL AKTİVİTENİ BUL

Ülkemizde maalesef pek çok kişi olması gerekenden daha fazla hareketsiz kalıyor. Her yıl bu döngüyü kırmak adına spor salonlarına kaydolunuyor, online spor programlarında üyelikler satın alınıyor ve çoğunluk bunu kalıcı bir alışkanlığa dönüştüremiyor. Bunun en büyük nedeninden biri sevdiğiniz fiziksel aktiviteyi keşfedememeniz, ikincisi de gerçekçi hedefler belirlemiyor olmanız olabilir. Bu yüzden ilk olarak hangi hareket türünden hoşlanacağınıza karar vermelisiniz. Ayrıca her günü hedeflemek yerine haftada belirli birkaç gün yürümeyi planlamak gibi ulaşılabilir bir hedef belirleyin. Örneğin, uzun süre oturmayı gerektiren bir masa işiniz varsa her saat başı 5 dakika kalkıp yürüme kararı alın. İşten önce yarım saatlik bir yürüyüş, koşu yapmak ya da spor salonunda 20 dakika yüzmek gibi basit ama sürdürülebilir egzersiz çözümleri üretebilirsiniz.

EVDE DAHA FAZLA YEMEK PİŞİR

Çalışan pek çok kişi hızlı ve pratik olduğu için günlük beslenmesinde paketli ürünler ve fast food tarzı hazır yiyeceklere çok fazla yer veriyor. Sık fast food tüketimi obezite, kalp hastalığı ve diyabet de dahil olmak üzere çok sayıda artan hastalık riski ile ilişkilidir. Bu hazır gıdaların tüketimini azaltmak için evde daha fazla yemek hazırlamaya zaman ayırın. Yapılan geniş bir araştırma evde daha fazla yemek pişiren kişilerin ağırlıklı olarak dışarda beslenen kişilere göre daha az vücut yağına sahip olduğunu gösterdi. Aynı araştırmada haftada 5 kez veya daha fazla ev yemeği yiyenlerin daha az ev yemeği yiyenlere kıyasla fazla kilolu olma olasılığının yüzde 28 daha düşük olduğunu buldu. Günde bir öğün yaparak başlayın, ardından öğünlerinizin ve atıştırmalıklarınızın çoğunu evde yapana kadar zaman içinde bu sıklığı artırabilirsiniz.

DÜZENLİ OLARAK MANAVA GİT

Sağlıklı, ev yapımı yemekler hazırlamak için iyi stoklanmış bir kilere ve buzdolabına sahip olmak gerekir. Buna başlamanın en güzel yolu haftalık planlama yaparak market listesi oluşturmaktır. Ne yapacağınız belli olduğunda işinizin çok daha kolaylaştığını göreceksiniz. Market alışverişine alışkın değilseniz, programınıza bağlı olarak haftada 1 günü alışveriş gününüz olarak belirlemeniz faydalı olabilir. Lezzetli, besleyici yemekler hazırlamak için ihtiyacınız olan yiyecekleri satın almak için zamanınızın olmasını sağlamak, beslenme kalitenizi artırmanın akıllıca bir yoludur.

UYKU KALİTENİ ARTIR

Uyku genel sağlığın önemli bir parçasıdır ve uyku yoksunluğu ciddi sonuçlara yol açabilir. Uyku eksikliği kilo alma, kalp hastalığı ve depresyon riskinizi arttırabilir. İnsanların yeterince uyuyamamasının birçok nedeni vardır; bu nedenle uyku miktarını ve kalitesini iyileştirmenin en iyi yollarını belirlemek için programınıza ve yaşam tarzınıza odaklanmak önemlidir. Yatmadan önce ekran başında kalma süresini, yatak odanızdaki ışık kirliliğini, tüketilen kafeini azaltmak ve makul bir saatte yatağa girmek uyku kalitenizi iyileştirmenin basit yollarından bazılarıdır. Bu 4 kararı almak, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı güçlendirecek ve kendinizi daha tatmin edici bir yaşamın içinde bulmanızı sağlayacaktır. Yeni bir yılda kendinize odaklanın ve bu kararları hayata geçirerek daha sağlıklı, daha mutlu bir yıl geçirin. Hayatta başarıya ulaşmanın anahtarı, belirli hedeflere odaklanmak ve bu hedeflere adım adım ilerlemektir. Bu yılki hedeflerinizi yazıya döküp evinize asmayı unutmayın. Herkese sağlıklı ve mutlu yeni bir yıl dilerim.