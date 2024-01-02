‘Diyabet görme kaybına yol açıyor’

Şeker hastalığı (diyabet) tüm organlarda damar yapısını bozan bir hastalık. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Erkin Kır, bu durumun gözü de etkilediğini ve ciddi görme kayıplarına neden olan diyabetik retinopatiye yol açabildiğini söyledi. Prof. Dr. Kır, bu hastalıkta gözün beslenmesinin de bozulduğunu, ödemle sonuçlanan küçük damar genişlemeleri ve sonrasında da kanamalara neden olan istenmeyen yeni damar oluşumlarının gözlendiğini dile getirdi.

'DÜZENLİ TEDAVİ ŞART'

Şeker hastalığı tanısı konulan hastaların tanı anından itibaren göz muayenesi olmaları gerektiğini kaydeden Kır, diyabetik retinopati hastalığının tedavi edilmediği takdirde, göz içi kanamalarına ve geri dönüşümsüz ciddi görme kayıplarına yol açabildiğini söyledi. Diyabetik retinopati gelişmesiyle beraber hastalığın durumuna göre hastaların 3 ila 6 ayda bir göz muayeneleri olmaları gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Kır, "Şekerin kontrol altına alınması çok önemli" diye konuştu.