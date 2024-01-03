Elma yağı ne işe yarar? Nerelerde kullanılır?

2 farklı türü bulunan ve elma ile yakından uzaktan hiç alakası olmayan ancak elma yağı olarak anılan şifa deposu yağ çeşidi sayesinde özellikle cildinizde inanılmaz değişimlere imza atabilirsiniz. Aktarlardan ya da internet sitelerinden kolayca temin edebileceğiniz her 2 elma yağının tüm faydalarına ve kullanım alanlarına içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

ELMA YAĞI NEDİR, FAYDALARI NELERDİR?

Elma yağı denildiğinde direkt elmadan hazırlanan doğal bir yağ aklınıza gelebilir lakin bu yağ adaçayından hazırlanmaktadır. Neden o isimle anıldığına geldiğimizde ise adaçayının üzerinde yer alan tohumların elmaya benzetilmesinden kaynaklanır.

Adaçayının damıtılması sonucunda elde edilen bu yağa acı elma yağı denir. Elma soğuk sıkıma alınır ve yağı elde edilirse buna da tatlı elma yağı denir. Her ikisi de şifa deposu olan bu yağlar için hangi konularda faydalanılır, listeleyelim.