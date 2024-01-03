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Haberler Sağlık Harnup ne işe yarar? Harnupun faydaları nelerdir?

Harnup ne işe yarar? Harnupun faydaları nelerdir?

Lif değeri yüksek, içerisinde A, B, D ve E vitaminleri barındıran harnup halkın tabiriyle keçiboynuzu hangi hastalıklara iyi geliyor? Harnup naısl tüketilir? Harnupun faydaları nelerdir? İşte detayları...

HABER MERKEZİ

Vücuda etkileriyle tam bir şifa deposu olan keçiboynuzu faydaları merak ediliyor. Her mevsim güvenle tüketilebilen keçiboynuzu hem toz hem de pekmez olarak kullanabilirsiniz. Akciğeri temizleyerek akciğer kanserine yakalanma riskini azaltır. On binlerce vatandaş özellikle kış aylarında bu besini mutfak raflarından eksiltmiyor. Keçiboynuzu vücuda bolca protein, fosfor, magnezyum, çinko gibi mineraller sağladığı gibi A, B, D ve E vitaminlerinin girmesine etki ediyor. Peki keçiboynuzu faydaları nelerdir?

Harnup ne işe yarar? Harnupun faydaları nelerdir?

KEÇİBOYNUZU FAYDALARI NELERDİR?

KEMİK GELİŞİMİNİ DESTEKLER

Keçiboynuzu kemik gelişiminde bir numaralı besindir. Kemik oluşumu, bebeğin anne karnından başlayarak, uzun bir süre devam eder. Süreç, 20'li yaşlarda tamamlanır fakat kemik kitlesi en yüksek seviyelere 30-35 yaşlarında ulaşır. Yaş ilerledikçe sağlıklı beslenme düzeni oturtulmalıdır. Günde bir kaşık keçiboynuzu tüketerek kemiklerinizin gelişiminde katkıda bulunabilirsiniz.

ADET KRAMPLARINI HAFİFLETİR

Adet krampları ağırlık hissi veren, sürekli bir ağrı (kasıklarda ya da iç bacaklarda da hissedilebilir). Keçiboynuzu faydaları içerisinde adet kramplarını hafifletme özelliği vardır.

ANTİOKSİDAN İÇERİR

Antioksidanlar, canlıların hayatta kalabilmesi ve vücut fonksiyonlarının sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için elzem maddelerdir. Keçiboynuzunun içerisinde de yüksek oranda antioksidan vardır.

CİLDİ GÜZELLEŞTİRİR

Kadınların yüzyıllardır ciltlerine önem verdiğini biliriz. İçerdiği yağ asitleri, cildi içten dışa besleyip nemlendirerek; cilt, saç ve tırnak sağlığı için gerekli olan A ve E vitaminlerinin emilme yeteneğini arttırır.

Harnup ne işe yarar? Harnupun faydaları nelerdir?

KEMİKLERİ DİNÇ TUTAR

Özellikle çocukların ve yaşlıların günde 1 kaşık tüketmesi gereken keçiboynuzu kemikleri dinç tutar. Kış mevsiminde bedeni güçlendirmek ve mikroplara karşı direnci arttırmak için tüketilmesi gereken bir besindir.

AKCİĞERLERİ TEMİZLER

Sigaranın zararlarını azaltır, akciğeri temizleyerek akciğer kanserine yakalanma riskini azaltır.

DİŞLERİ BEYAZLATMA ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR

Bembeyaz bir gülüşe sahip olmanıza doğal yoldan yardımcı olur; diş etlerini güçlendirerek düzenli kullanıma halinde dişleri beyazlatır.

ANEMİNİN TEDAVİSİNDE ETKİLİDİR

Keçiboynuzu içeriğindeki E vitamini ile özellikle keçiboynuzu pekmezi anemiye iyi gelir. Keçiboynuzunun özellikle kansızlık şikâyeti olan bebeklerde çok faydalıdır, bebeklere aç karnına verilebilir.

Harnup ne işe yarar? Harnupun faydaları nelerdir?

KEÇİBOYNUZU, DİYABETLE SAVAŞIR

Kan şekerini düzenleyerek kötü kolesterolü azaltmaktadır ve bu bakımdan da şeker hastalığına karşı önemli bir antioksidan görevi görmektedir.

TATLI KRİZLERİNİ ÖNLER

Çikolata tüketimi için iyi bir alternatiftir; kakaoya oranla 2 kat kalsiyum içerir.

KİLO VERMEDE ETKİLİDİR

Keçiboynuzu içeriğindeki lif sayesinde tok tutar ve uzun süre açlık hissi yaratmaz.

KEÇİBOYNUZUNU NASIL TÜKETEBİLİRİZ?

Keçiboynuzu, pekmez, toz, kür, nektar gibi birçok seçenekle tüketilebilir.

Aldığınız keçiboynuzu çok sertse, taze değilse ılık ve temiz suda bir süre bekleterek tüketebilirsiniz.

Keçiboynuzunun devamlı olarak doğal şekliyle tüketimi çok fazla önerilmemektedir. Çok daha kolay ve rahat kullanabilmeniz açısından pekmez biçiminde düzenli biçimde tüketebilirsiniz.

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