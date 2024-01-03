Harnup ne işe yarar? Harnupun faydaları nelerdir?

KEÇİBOYNUZU FAYDALARI NELERDİR?

KEMİK GELİŞİMİNİ DESTEKLER

Keçiboynuzu kemik gelişiminde bir numaralı besindir. Kemik oluşumu, bebeğin anne karnından başlayarak, uzun bir süre devam eder. Süreç, 20'li yaşlarda tamamlanır fakat kemik kitlesi en yüksek seviyelere 30-35 yaşlarında ulaşır. Yaş ilerledikçe sağlıklı beslenme düzeni oturtulmalıdır. Günde bir kaşık keçiboynuzu tüketerek kemiklerinizin gelişiminde katkıda bulunabilirsiniz.

ADET KRAMPLARINI HAFİFLETİR

Adet krampları ağırlık hissi veren, sürekli bir ağrı (kasıklarda ya da iç bacaklarda da hissedilebilir). Keçiboynuzu faydaları içerisinde adet kramplarını hafifletme özelliği vardır.

ANTİOKSİDAN İÇERİR

Antioksidanlar, canlıların hayatta kalabilmesi ve vücut fonksiyonlarının sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için elzem maddelerdir. Keçiboynuzunun içerisinde de yüksek oranda antioksidan vardır.

CİLDİ GÜZELLEŞTİRİR

Kadınların yüzyıllardır ciltlerine önem verdiğini biliriz. İçerdiği yağ asitleri, cildi içten dışa besleyip nemlendirerek; cilt, saç ve tırnak sağlığı için gerekli olan A ve E vitaminlerinin emilme yeteneğini arttırır.