Yüzyıllık şifa kaynağı sirke anası neye iyi gelir?

Filtrelenmemiş sirke içtiyseniz, sirkenin bulanık görünmesine neden olabilecek bir filmin geliştiğini fark etmiş olabilirsiniz. Bu film sirkenin annesi olarak bilinir ve bakteri fermantasyonunun sonucudur. Bazı insanlar bu maddeyi atar; ancak, "anne" çoğu kez sağlıklı gıda savunucuları tarafından en besleyici kısım olarak kabul edilir. Sirkenin anası, pastörize edilmemiş herhangi bir sirkede oluşabilir, ancak genellikle elma sirkesi ile ilişkilendirilir. İşte jel dokuda oluşan bu tabakaya sirke anası denir.

Doğal fermantasyon işlemi sonucunda sirke üzerinde kendiliğinden oluşan opak, jelimsi bir tabaka olan sirke anası, fermantasyon işlemi tamamlandıktan sonra bir kaba alınarak daha sonra kullanılmak üzere muhafaza edilir.

Sirke yapmanın ve kendi sirke ananızı üretmenin en basit ve en ekonomik yolu, pastörize edilmemiş sirkeden bir sirke anası yetiştirmektir. Bunu yapmak, bir sirke fermantasyonunu sıfırdan yapmak için gereken aylar yerine birkaç hafta içinde başlatacaktır.