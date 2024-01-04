Geçmeyen boğaz ağrısı ve öksürükten kurtulun! Bu karışımı deneyin

SOĞAN

Kış aylarında en çok şikayet edilen sağlık sorunlarından biri öksürük. İçerdiği antioksidan maddeler sayesinde vücut direncini artıran soğan ise öksürük için son derece faydalı. Dünya Sağlık Örgütü soğanı yatak odasına koymanın grip ve soğuk algınlığına iyi geldiğini belirtiyor.

BAL

Bal da öksürük konusunda oldukça etkili. Mucizevi arı ürünü öksürüğü yatıştırabilir ve boğazı rahatlatabilir. Bal, karabiber ve limon ile oluşturabileceğiniz karışım, öksürüğe iyi gelerek solunum yollarında oluşabilecek tahrişe karşı kullanılabilir.