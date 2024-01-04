Geçmeyen boğaz ağrısı ve öksürükten kurtulun! Bu karışımı deneyin

Uzun süren öksürük birçok kişi için can sıkıcı ve rahatsız edici bir hal almış olabilir. Ancak ne yapsanız da geçmeyen bir öksürüğünüz varsa çare, 3 malzemeli bu doğal karışımda saklı.
Uzun süren öksürük birçok kişi için can sıkıcı ve rahatsız edici bir hal almış olabilir. Ancak ne yapsanız da geçmeyen bir öksürüğünüz varsa çare, 3 malzemeli bu doğal karışımda saklı.
SOĞAN
Kış aylarında en çok şikayet edilen sağlık sorunlarından biri öksürük. İçerdiği antioksidan maddeler sayesinde vücut direncini artıran soğan ise öksürük için son derece faydalı. Dünya Sağlık Örgütü soğanı yatak odasına koymanın grip ve soğuk algınlığına iyi geldiğini belirtiyor.
BAL
Bal da öksürük konusunda oldukça etkili. Mucizevi arı ürünü öksürüğü yatıştırabilir ve boğazı rahatlatabilir. Bal, karabiber ve limon ile oluşturabileceğiniz karışım, öksürüğe iyi gelerek solunum yollarında oluşabilecek tahrişe karşı kullanılabilir.
KARABİBER
Bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, 2 yemek kaşığı bal ile bir fincanda karıştırılıp kaynar su ilave edildiğinde ortaya öksürük için ilaç niteliğinde bir karışım çıkıyor.
ÖKSÜRÜĞE VEDA
Bir adet kuru soğanı iri şekilde doğrayıp, üzerine bir yemek kaşığı bal koyup, bu karışımı bir kavanozun içinde en az 3 saat kadar sulanması için bekletin. Daha sonra elde ettiğiniz suyu içtiğinizde öksürüğünüze iyi geldiğini göreceksiniz. Soğan vücuttaki enfeksiyonları gidererek bağışıklığı güçlendirirken bal içerdiği vitamin ve minerallerle güç ve enerji veriyor.
3'LÜ GÜÇ!
Karabiber ve bal karışımının da en büyük faydası öksürük içindir. Karabiber, farklı hastalıklardan dolayı meydana gelen öksürükleri önlemede, farklı alerjik durumlarda meydana gelen inatçı öksürüklerin giderilmesinde çok büyük fayda sağlar. Bu karışıma bal ilave edildiğinde ise etkisi daha da artar.