Aç karnına kuru üzüm yiyin! Bakın neler oluyor...

Kalp ve damar hastalıklarının riskini azaltabilir. İçerisindeki potasyum ve antioksidanlar kan basıncını dengeleyerek kalp rahatsızlıklarının önüne geçer.

Vücudumuz için faydalı olan kuru üzüm cilt sağlığı için de tercih edilebilir. Doğal antioksidanlar sayesinde cildin yaşlanma hızını yavaşlatabilir. Aynı zamanda daha sağlıklı bir cilt için düzenli olarak tüketilebilir.

Kuru üzüm tatlı tadıyla lezzetli bir kuru meyvedir. İçerisindeki doğal şeker cilt için doğal bir nemlendirici özelliği taşıyor. Cildi nemlendirmek için çeşitli kozmetik ürünler kullanmak yerine kuru üzümle daha yumuşak bir cilde sahip olabilirsiniz.

Siyah ve sarı olmak üzere iki çeşidi bulunan kuru üzümler yapılan çalışmalara göre enerji depolarını dolduruyor. Özellikle egzersiz yapan kişilerin performansı artırmak için tüketmesi öneriliyor.

Kemik sağlığını destekleyen bu meyve, kalsiyum ve demir minerali içeriyor. Düzenli kuru üzüm tüketimi vücutta eksikliği hissedilen mineralleri doldurmak için faydalıdır.