Adeta probiyotik bombası! Deneyin, pişman olmayacaksınız...

İçerisindeki fosfor, vitaminler, selenyum ve magnezyum sayesinde sağlık dostu bir içecek olan kefir, uzmanlar tarafından da öneriliyor. Bağırsak florasını düzenleyerek sağlıklı bir sindirim sistemi sağlayan kefiri evde yapmak isteyenler ise kefir nasıl yapılır, nasıl mayalanır sorularının cevabını arıyor. İşte kefir hakkında merak edilen tüm detaylar…

KEFİR NEDİR?

Keyif veren içecek anlamı taşıyan kefir, Kafkas Türkleri'ne özgü bir içecektir. Koyun, keçi ya da inek sütünün maya ile fermantasyon yaşaması sonucunda oluşur. Kıvam olarak sütten daha koyudur ve ayranı anımsatır. Ancak tat olarak ekşi yoğurt hissi bırakır. Kefir içeriğinde yoğun probiyotik olan bir içecektir. Bu yüzden bağışıklık sistemine faydası vardır. Yüksek besin ve içeriği sayesinde günde bir bardak tüketilmesi önerilir.

KEFİR NASIL MAYALANIR?

Kefir mayası hem satın alınarak hem de evde çoğaltılarak kullanılabilir. Kefir bakteri ve mantar açısından çok yoğun bir besin değerine sahip olduğu için sütün kaynatılması ve dinlendirilmesi çok önemlidir. Kaynatılan sütün içerisine eklenen mayanın en az 8 saat beklemesi gerekir. Bu bekleyen karışım en az iki gün sonra süzülür ve elde edilen kefir mayası diğer sütler ile karıştırılarak çoğaltılabilir.