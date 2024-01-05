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Haberler Sağlık Evde kütür kütür turşu yapmak aslında çok kolay! İşte tarifi...

Evde kütür kütür turşu yapmak aslında çok kolay! İşte tarifi...

Yemeklerin yanında sevilerek tüketilen doğal antibiyotik deposu olan turşuyu evde hazırlamak ister misiniz? Çokça sağlıklı olan turşuyu evde hazırlamak aslında çok kolay! İşte evde kütür kütür turşu hazırlamanın püf noktaları...

HABER MERKEZİ

Kıtır kıtır bir turşu beklerken yumuşak bir turşuyla karşılaşmak hevesinizi kursağınızda bırakabilir. Fakat bu durum evde turşu yapmaktan vazgeçmenize neden olmasın. Sıraladığımız yöntemler sayesinde kendiniz evde keyifle turşu kuracaksınız.

TURŞU KURMANIN PÜF NOKTALARI

Turşu kurarken doğru miktarda tuz, sirke ve su kullanmalısınız.

Turşudaki tuz miktarının gereğinden fazla ya da az olması yenilemeyecek şekilde çok tuzlu veya tuzsuz olmasının yanı sıra erimesine neden olabilir.

Ayrıca az miktarda tuz eklemeniz, sağlığa zararlı birçok bakterinin oluşmasına neden olabilir bu nedenle doğru miktarda tuz eklediğinize emin olmalısınız.

Evde kütür kütür turşu yapmak aslında çok kolay! İşte tarifi...

Turşu kurarken yapacağınız detaylar sayesinde yumuşamasının önüne geçebilirsiniz. İşte turşunun yumuşak olmaması için dikkat etmeniz gerekenler;

Turşuyu kurarken ezilmiş ya da yumuşak sebzelerle kurmamalısınız. Onun yerine taze ve diri sebzelerle kurmaya dikkat etmelisiniz.

Az ya da çok fazla miktarda tuz kullanmamaya önem göstermelisiniz.

Sirkeyi çok fazla kullanmamalısınız.

Işık görmeyen ve doğru sıcaklıkta bir ortamda muhafaza edin.

Evde kütür kütür turşu yapmak aslında çok kolay! İşte tarifi...

Turşuyu kaynattıktan sonra ılımasını beklemeniz gerekir. Bu sayede kıtır kıtır olmasını sağlayabilirsiniz.

Sert olması için sofra tuzu yerine kaya tuzu kullanmalısınız.

Turşu koyduğunuz kavanozun temiz ve sıkı kapaklı olduğuna dikkat etmelisiniz.

TURŞUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Turşu lifli yapısı ve içerisinde yer alan fermente bakteriler sayesinde bağırsakları korur. Ayrıca yüksek lifli yapıya sahip sebzelerden oluştuğu için atıkların vücuttan kolayca çıkarılmasını sağlayarak kabızlık problemini ortadan kaldırır.

Evde kütür kütür turşu yapmak aslında çok kolay! İşte tarifi...

KRAMPLARI AZALTIR

Turşu suyu tüketmek, spordan sonra oluşan krampların azalmasına yardımcı olur. Ayrıca spor esnasında kaybedilen sıvı ve minerallerin geri kazanılmasını sağlar.

KALP DAMAR HASTALIKLARINA KARŞI KORUR

Sağlıklı kişilerin turşu tüketmesi, kalp damar hastalıklarına karşı korunmayı sağlar. İçerisinde yer alan yararlı bakteriler sayesinde bağırsak florası düzenlenir. Böylece bağırsak florasındaki yer alan probiyotik bakterilerin çeşidinin ve yoğunluğunun artması kalp damar hastalıklarına karşı korur.

Evde kütür kütür turşu yapmak aslında çok kolay! İşte tarifi...

TAM ORANINDA SALATALIK TURŞUSU TARİFİ

Turşuyu kuracağınız sebzelerin kavanozunu, sebzelerin ağırlığının iki katı olacak miktarda seçmelisiniz. Örneğin 2,5 kilo sebze kullanacaksanız, 5 litrelik bir kavanoz kullanmanız gerekir.

Salatalık turşusu için kornişon kullanmalısınız. Salatalıkları temiz bir şekilde yıkayın ve iğne ile üzerlerinde ufak delikler açın.

Kavanozun dibine bir yemek kaşığı nohut, sarımsak ve uçları kesilmiş biber ekleyin.

İçerisine ekleyeceğiniz suyun, musluk suyu yerine içme suyu olmasına dikkat edin. İçme suyuyla hazırladığınız turşu musluk suyuna göre daha geç bozulur. Ayrıca bu sayede turşunuz daha lezzetli olur ve suyunu rahatlıkla içebilirsiniz.

2,5 kilo sebze için 2,5 litre su kullanmanız gerekir. Kullanacağınız sebze miktarına göre ayarlayabilirsiniz.

Evde kütür kütür turşu yapmak aslında çok kolay! İşte tarifi...

1 litre su için yarım su bardağı kaya tuzu kullanmalısınız. Kaya tuzu kullanmanız, turşunun daha dayanıklı olmasını sağlar.

Su miktarının üçte biri kadar üzüm sirkesi kullanmalısınız. Sirkenin asitli yapısı, turşuyu mantar ve bakteriden korur. Ayrıca taze ve uzun süreli dayanmasına yardımcı olur

Ardından kavanozun içerisine defne yaprakları ve limon tuzu ekleyin.

Turşuyu 10 gün boyunca serin ve güneş görmeyen bir yerde bekletin.

10 günün sonunda turşunuzu yiyebilirsiniz.

UYARI: Turşu, yüksek miktarda sodyum içerir bu nedenle diyabet, tansiyon, böbrek ve mide rahatsızlığı olan kişilerin mutlaka bir uzmana danışarak tüketmesi gerekir.

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