Evde kütür kütür turşu yapmak aslında çok kolay! İşte tarifi...

Kıtır kıtır bir turşu beklerken yumuşak bir turşuyla karşılaşmak hevesinizi kursağınızda bırakabilir. Fakat bu durum evde turşu yapmaktan vazgeçmenize neden olmasın. Sıraladığımız yöntemler sayesinde kendiniz evde keyifle turşu kuracaksınız.

TURŞU KURMANIN PÜF NOKTALARI

Turşu kurarken doğru miktarda tuz, sirke ve su kullanmalısınız.

Turşudaki tuz miktarının gereğinden fazla ya da az olması yenilemeyecek şekilde çok tuzlu veya tuzsuz olmasının yanı sıra erimesine neden olabilir.

Ayrıca az miktarda tuz eklemeniz, sağlığa zararlı birçok bakterinin oluşmasına neden olabilir bu nedenle doğru miktarda tuz eklediğinize emin olmalısınız.