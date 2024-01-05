İzmir Şehir Hastanesi’nde robotik rehabilitasyon

ÖZELLİKLE inme, beyin hasarı ve omurilik yaralanmaları gibi nörolojik rahatsızlıkların yanı sıra, tendon yaralanmaları ve eklem protez ameliyatlarından sonra iyileşme sürecinde olan hastalar için geliştirilen Robotik Rehabilitasyon Cihazı, İzmir Şehir Hastanesi bünyesinde hizmete başladı.

Şehir hastanesinin tedavi olanakları arasına giren robotik yürüme ünitesi sayesinde, hastaların egzersiz yapmaları desteklenmekte, hareketlerin doğru ve güvenli şekilde yapmaları sağlanmakta olup rehabilitasyon süreçleri de hızlanacak. İleri tıp teknolojileriyle donatılmış olan İzmir Şehir Hastanesi, bu cihaz sayesinde hastalara daha etkin ve kapsamlı tedavi hizmetleri sunmayı hedefliyor. Gelişmiş yazılımı vasıtasıyla sağ ve sol bacak eklemleri için ayrı ayrı ayarlanabilen kalça ve diz açıları ile her hasta için en uygun yürüyüş elde ediliyor.