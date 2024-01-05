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Haberler Sağlık Şekeri hayatınızdan çıkarırsanız neler olur? Öğrenince çok şaşıracaksınız...

Şekeri hayatınızdan çıkarırsanız neler olur? Öğrenince çok şaşıracaksınız...

Şeker tüketimi hem fiziksel hem de zihinsel olarak etkilemekte. Birçok araştırma şeker tüketiminin bırakılması yönünde olumlu yönde değişimler olduğunu gösteriyor. Peki şekeri bırakınca vücut nasıl etkileniyor? Şekeri bırakmanın faydaları neler? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Hepimiz şekerin lezzetli olduğunu, ancak çok sağlıklı olmadığını biliyoruz. Şekeri hayatınızdan çıkınca neler olacağını bilmiyorsanız tam da yerindesiniz. İşte şekeri bıraktıktan sonra olabilecekler...

ŞEKERİ HAYATINIZDAN ÇIKARINCA BAKIN NELER OLUYOR...

Şeker cilt için zehir gibidir. Aşırı şeker yüklü yiyecekleri yemeye başladığınızda, cildinizin sağlıksız beslenmenin etkileri ile karşı karşıya kalır. Şeker ayrıca akne gibi cilt sorunlarının ağırlaşmasının arkasındaki ana suçludur. Yani şekeri bıraktığınız zaman fark edeceğiniz ilk değişiklik daha canlı daha güzel bir cilt olacaktır.

Hepimizin bildiği gibi, diyetinize eklediğiniz fazla miktarda şeker genellikle aşırı kilo ile sonuçlanan ekstra kalori tüketimi demektir. Yani ekstra şeker tüketimini bıraktığınız zaman fazla kilolarınızı vermek ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek çok daha kolay olacaktır.

Şekeri hayatınızdan çıkarırsanız neler olur? Öğrenince çok şaşıracaksınız...

Şeker bir enerji kaynağı olmasına rağmen, bu aşırı şeker alımının enerji düzeylerini arttıracağı anlamına gelmez. Şekerli bir madde yedikten sonra şeker seviyeniz birden artar daha sonra ise bu ani bir düşüşe neden olur, bu da sizi aşırı yorgun bir hale sokar. Gün boyu oluşan enerji yükseliş ve düşüşlerinden kurtulmanın yolu şeker tüketimini bırakmaktır. Gün boyunca yeterli enerji düzeylerini korumak şeker alımınızı en aza indirerek çok daha kolay bir hale gelir.

Çok fazla şeker beynin kimyasını değiştirme eğilimindedir ve ruh halinin düzenlenmesine yardımcı olan nörotransmitterlerde (serotonin, dopamin) bir dengesizliğe neden olur. Şeker tüketimini bıraktığınız zaman ruh halinizdeki bu ani değişimler ortadan kalkacaktır. Alınan şeker miktarının azalması ile gün boyu istikrarlı bir ruh halinde, daha iyi stres kontrolü ve davranışlar sergileyeceksiniz.

Şekeri hayatınızdan çıkarırsanız neler olur? Öğrenince çok şaşıracaksınız...

Çok fazla şeker bağırsakların sağlığını olumsuz etkileyebilir ve bağırsak fonksiyonunu bozabilir. Çok fazla şeker tüketmek gıdaların bağırsaktan geçiş süresini kısaltır yani gıdalar bağırsaktan çok hızlı geçerler bu da ishale neden olur. Yani şekeri bırakmak bağırsak hareketlerinin düzelmesini sağlayacaktır.

Şeker son derece bağımlılık yaratır ne kadar çok şeker tüketirseniz, o kadar çok şeker istersiniz. Tatlı krizlerini sona erdirmenin yolu aksine tatlı yemeyi bırakmaktır. Yani diyetinizdeki şeker ve yapay tatlandırıcıları ortadan kaldırırsanız, şeker isteği otomatik olarak kaybolacaktır. Meyvelerdeki doğal şekerin tadı ise, yapay şekerleri kullanmayı bıraktığınızda size daha tatlı gelmeye başlayacaktır.

Şekeri hayatınızdan çıkarırsanız neler olur? Öğrenince çok şaşıracaksınız...

Bağırsaktaki yararlı bakteriler bağışıklık sisteminin korunmasında önemli bir rol oynar. Bununla birlikte, aşırı şeker tüketimi bağırsakta kötü bakterilerin ve farklı mantar türlerinin çoğalmasına neden olur ve sağlığı kötü etkiler. Ancak şeker tüketimini bıraktığınız zaman sağlıklı bağırsak florasının artmasını sağlarsınız bu da bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler yapmaktadır.

Yüksek şekerli gıdalar özellikle artrit gibi iltihabi koşullardan muzdarip kişilerde, ağrı ile başa çıkmayı zorlaştıran iltihabı tetiklemeleri ile bilinmektedir. Bu nedenle şeker tüketimini bırakmak ağrı ve iltihabı etkili bir şekilde yönetmeye yardımcı olmaktadır.

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