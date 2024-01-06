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Haberler Sağlık D vitamini eksikliğiniz mi var? Bu besinleri mutlaka tüketin

D vitamini eksikliğiniz mi var? Bu besinleri mutlaka tüketin

İnsan vücudu için önemli bir vitamin olan D vitamini yeteri kadar alınmadığında bağışıklık sistemini, kemik ve kalp sağlığını olumsuz şekilde etkiliyor. Peki D vitaminini desteklemek için hangi besinler tüketilmeli? İşte cevabı...

HABER MERKEZİ

İnsan vücudu için fazlasıyla önemli olan D vitamini, bağışıklığı güçlendiren ve dinç olmamızı sağlayan vitaminlerden biri. Ancak eksik olduğunda ise birçok sağlık problemini beraberinde getiriyor. İşte D vitaminini kolayca alabileceğiniz besinlerin listesi...

D vitaminini genellikle güneş ışınları sayesinde doğal bir şekilde karşılayabiliriz. Bunun için en temel kaynaklardan biri olan güneş, her zaman yeterli olmayabilir. Ancak tükettiğimiz besinler de D vitamini açısından oldukça önemlidir.

D vitamini eksikliği bağışıklığın düşmesine neden olarak birçok hastalığı beraberinde getirir. Ancak güneş ışınlarından D vitamini almanın yanı sıra başvurulacak farklı yollar da mevcut.

D vitamini eksikliğiniz mi var? Bu besinleri mutlaka tüketin

Çoğu besin maddesinde D vitamini bulunur. Ancak vitamin eksikliği ne kadar fazlaysa bir o kadar takviye almanız gerekebilir. Bazı besinlerde bulunan D vitamini miktarı ise diğerlerine göre oldukça fazla. Öğünlerinize bu besinleri eklediğinizde vitamin kazancı sağlayarak olası hastalıkları kolayca önleyebilirsiniz.

MANTAR

D vitaminini tıpkı insanlar gibi güneş ışınlarından alan mantarlar, dolaylı yoldan vitamin kazanmayı kolaylaştırabilir. Mantarların içinde barındırdığı D vitamini yüksekliği yapılan araştırmalarla kanıtlandı.Doğal olarak içinde D vitamini barındıran besinler oldukça azdır. Diğer besinlere göre mantarlar içinde yeterli miktarda vitamin barındırır. Öğünlerinize mantar eklediğinizde bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için harika bir şey yapmış olursunuz.

İçerisinde bolca vitamin ve mineral barındıran bu besin, kas ve kemik gelişimine destek olur. Bu sayede pek çok kemik hastalığı riski yok olabilir. Aynı zamanda kalp rahatsızlıkları, enfeksiyonlar ve kansızlık sorunlarını gidermede etkili bir rol oynar.

D vitamini eksikliğiniz mi var? Bu besinleri mutlaka tüketin

SOMON

Öğünlerinize hem protein eklemek açısından hem de gerekli D vitamini ihtiyacını karşılamak için bol bol somon tüketin. Yapılan bir çalışmaya göre 1 porsiyon pişmiş somon balığında 570 IU D vitamini bulunuyor.

Somon, D vitamini takviyesi olmanın yanı sıra omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir yiyecek. O nedenle öğünlerinize mutlaka dahil etmelisiniz.

D vitamini eksikliğiniz mi var? Bu besinleri mutlaka tüketin

YUMURTA

Protein ve D vitamini denince akla her ne kadar balık türleri gelse de yumurta, harika bir vitamin kaynağıdır. Yumurta akında bulunan çinko ve selenyum bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Yumurtanın sarısındaki protein ve farklı mineraller de bir o kadar etkilidir.

BAĞIŞIKLIK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

İnsan sağlığı için önemli bir vitamin olan D vitamini, eksildiğinde özellikle solunum problemlerine neden olabiliyor. Doğal yollardan alınan D vitamininin solunum sendromunu gidermede etkili olduğu düşünülüyor.

Bağışıklığı destekleyen D vitamini, diyabet, bağırsak rahatsızlıkları, enfeksiyon hastalıkları gibi sorunların oluşmasını önleyecek etkili bir vitamindir.

Araştırmalara göre ruh halini düzenlediği belirtilen D vitamini, depresyon riskini azaltmada önemli bir rol oynuyor. Yaklaşık 7 bin kişide yapılan inceleme sonuçlarında D vitamini takviyesi alan kişilerin duygusal semptomlarında bir iyileşme fark ediliyor.

KİLO DENGESİ SAĞLAR

Düşük D vitamini miktarı genellikle yüksek vücut kütlesine sahip kişilerde ortaya çıkabilir. Bunun için ideal kiloya göre hareket ederek öğünlerinize D vitamini açısından zengin besinleri ekleyebilirsiniz.

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