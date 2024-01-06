Mısır püskülü çayı nasıl hazırlanır? Mısır püskülü çayının faydaları nelerdir?

Diüretik, anti-inflamatuar, antioksidan ve ateş düşürücü özellikleri ile mısır püskülü çayının birçok hastalığın iyileştirilmesinde veya oluşumunun önlenmesinde etkili olduğu belirtilir. Özellikle kış aylarında grip, nezle, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların daha hafif atlatılması için mısır püskülü çayı içilmesi önerilir. Mısır püskülü çayı öksürük, mide bulantısı, kanser, cilt problemleri ve iltihap gibi sayısız soruna iyi gelebilir. K ve C vitamini bakımından zengin olan mısır püskülü çayı vücuda olan faydalarını çinko, bakır ve demir gibi mineralleri de barındırmasına borçludur. Şifalı yönleri ile kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşan mısır püskülü çayı ne işe yarar?

MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

İçerdiği C ve K vitaminleri ile mısır püskülü çayı, vücuda sayısız fayda sağlayabilir. Günümüzde kullanımı giderek yaygınlaşan mısır püskülü çayı, çinko ve potasyum gibi mineralleri de içerir. Ağrı kesici ve iltihap giderici özellikleri bulunduğu bilinen mısır püskülü çayı, ödem attırıcı etki de gösterir. Demir ve bakır minerallerini de barındıran mısır püskülü çayı, genel vücut ağrılarını giderebilir. Mısır püskülü çayı faydaları:

Vücudu rahatlatan mısır püskülü çayı kişileri stresten arındırabilir.