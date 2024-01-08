Açlık otu ne işe yarar? Nasıl tüketilir?

Açlık otu gibi faydalı, şifalı olan bitkilerden yararlanılması için doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu otun kullanımında kuru bir şekilde yenmemesi gerekmektedir. Çünkü çiğneyerek yenildiğinde ağızda ekşi bir tat bırakmakta ve yanma yapmaktadır. Bundan dolayı da yenilmekte olan yemeklerin tatları kötü bir şekilde alınabilmektedir. Aynı zamanda içerisinde bulunmakta olan sennosides maddesinden dolayı bağırsakları da rahatsız edebilmektedir.

Ancak doğru bir şekilde kullanımı gerçekleştirilir ise kilo verilmesini ve pek çok hastalığın iyileştirilmesini sağlamaktadır. Bitki çayı halinde iken gece yatmadan tüketilmesi önerilmektedir. Kaynatılan suyun içerisinde demlenmesi beklenmektedir ve bir fincan içilmektedir.

AÇLIK OTU NASIL KULLANILIR?

Açlık otu bir diğer ismi olan sinameki olarak da bilinmektedir. Sağlığı olumlu yönde etkilemekte olduğu bilinmekte olan açlık otunun doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bunun doğru bir şekilde kullanılması sağlık açısından pek çok faydaya ulaşılmasına olanak sağlamaktadır. Açlık otu nasıl kullanılır sorusu ise merak edilmekte olan sorular arasında yer almaktadır.

Öncelikle bu otun kullanılabilmesi için miktarının ve kullanım şeklinin doğru belirlenmesi gerekmektedir. Genellikle bitki çayı olarak tüketilmekte olduğu bilinmektedir. Özellikle de gece yatmadan önce açlık otu ile yapılmakta olan bitki çayının tüketildiği ve böylelikle faydalarını ortaya çıkarmakta olduğu gözlemlenmektedir.