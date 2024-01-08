Doğal şifa kaynağı kozalak pekmezinin faydaları saymakla bitmiyor

ÇAM KOZALAĞI PEKMEZİ NASIL TÜKETİLİR?

Çam kozalağı pekmezini hazırladınız ya da hazır olarak aldınız diyelim, şimdi sırada "Çam kozalağı pekmezi nasıl tüketilir" sorusuna yanıt bulmak var. Çam kozalağı pekmezi vücuda olan etkileri sebebiyle mutlaka ölçülü kullanılması gereken bir besin. Günde 1 tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde tüketilmesi öneriliyor. Bu sebeple diğer tüm reçel ve pekmezlerden farklı olarak onu adeta bir şurup gibi kullanabilir, doktorunuzun da onayını aldıktan sonra 1 tatlı kaşığını geçmeyecek miktarda pekmezi sabah aç karnına doğrudan tüketebilirsiniz. Az miktarda kullanılması gerektiğinden tatlılarda ya da kahvaltı sofrasında klasik bir pekmez gibi tüketmeyin, doz aşımı olmasın, aman diyelim.

ÇAM KOZALAĞI PEKMEZİNİN ZARARLARI NELERDİR?

Çam kozalağı pekmezinin faydalarını ve nasıl tüketilebileceğini öğrendik ama daha bitmedi. Onu kullanmaya karar vermeden önce mutlaka bilmeniz gereken bir konu daha var: Çam kozalağı pekmezinin zararları ve olası yan etkileri! Yukarıda da gördüğünüz gibi vücut üzerinde birçok etkisi bulunan çam kozalağı pekmezi tabii ki yanlış ya da ölçüsüz tüketildiğinde birçok yan etkiye de sebep olabiliyor. O yüzden çam kozalağı pekmezini kullanmaya başlamadan önce şu adımlara mutlaka dikkat etmek gerekiyor:

Aşırı tüketilmesi durumunda mide ağrısı, bulantı, kusma, kramp gibi birçok sindirim sorununa sebep olabileceği gibi daha ciddi rahatsızlıklara da neden olabilir.

Kronik ve ciddi bir hastalığı olanlar, düzenli olarak ilaç kullananlar, özel bir perhiz uygulaması gerekenler, alerjik bir bünyesi olanlar çam kozalağı pekmezini tüketmemeli, doktorlarının önerileri dışına çıkmamalı.