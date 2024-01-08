Tam bir kalsiyum deposu! Günde bir avuç tüketin...

LEBLEBİNİN CİLT VE SAÇ SAĞLIĞINA FAYDALARI

Leblebi direkt olarak cilde uygulanmaz, yalnız elde edildiği nohut lapa halinde veya nohutun suyu cilde uygulanabilir. Leblebi kavrulduğu için cilt sağlığına topikal olarak uygulandığında etkili bir sonuç alınamayabilir. Bu yüzden cilde topikal olarak uygulamalarda nohutu tercih etmenizi öneririz.

Leblebinin içerdiği besinler içerden cilt sağlığını destekleyebilir ve cilt hücrelerini besleyerek kırışıklıkların, yara izlerinin ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

Aynı şekilde içerdiği besinler cilt sağlığı kadar saç sağlığı için de önemlidir. Saç köklerini güçlendirerek saçların dökülmesine engel olabilir. Bunun dışında kepek sorununa neden olan unsurların ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

Leblebi Açlığı Giderir: Özellikle rejim yapan kişilerin, leblebi tüketmesi kilo vermeye yardımcı olabilir. Leblebi, kilo vermek isteyenlerin uzun süre tok kalmasına yardımcı olabilir. Bu özelliği ile leblebi uzun süre yemek yeme isteğini bastırır.

Leblebi Kolesterole Faydalıdır: Günlük olarak 2-3 fincan leblebi kötü kolesterol seviyesini sağlıklı düzeyde tutmaya yardımcı olabilir. Bu özelliği sayesinde leblebi kalp krizi, felç ve inme gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Leblebi Diyabeti Kontrol Eder: Leblebi kısmen kan şekeri seviyesini sağlıklı seviyede tutmaya yardımcı olabilir. Bol miktarda lif içerdiği için besinlerin daha kolay parçalanmasını sağlar ve sindirilmesine yardımcı olur. Leblebi insülin için tavsiye edilmektedir.

Kan Hücrelerini Korur: Leblebinin içerdiği fosfat özellikle kan hücrelerinin sağlığını korumada önemli rol oynar. Bu özelliği sayesinde kan hücresi sayısını artırmaya yardımcı. Ayrıca hemoglobin arttırır ve böbrekten fazla tuzları temizler.