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Haberler Sağlık Tam bir kalsiyum deposu! Günde bir avuç tüketin...

Tam bir kalsiyum deposu! Günde bir avuç tüketin...

Sağlık açısından birçok faydası olan ve içerisinde A, C, E vitaminlerini barındıran leblebi neye iyi gelir? Fazla tüketilen leblebi zararlı mıdır? Günde bir avuç leblebi tüketirseniz neler olur? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Leblebinin sağlık açısından birçok faydası vardır. Çünkü nohut kökenli olduğu için çok faydalı vitaminler ve mineraller içerir. A,C ve E vitamini içeren leblebi, ayrıca kalsiyum, demir, bakır, potasyum ve yüksek miktarda sodyum içermektedir. Bunun dışında sindirim sistemi için çok faydalı olan diyet lifleri de içermektedir. Leblebinin tek dez avantajı nohutların kavrulması esnasında bazı özelliklerini yitirmesidir. Fakat buna rağmen leblebinin sağlık açısından birçok faydası vardır.

LEBLEBİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Leblebi kalp ve böbrek sağlığından cilt ve saç sağlığına kadar çok geniş bir yelpazade sağlığımıza hizmet etmektedir. İçerdiği zengin miktardaki besinler ayrıca sinir sistemi için çok faydalıdır, uyku problemlerini çözer. Leblebinin sağlık açısından faydalarını şu şekilde sıralamak mümkün:

Tam bir kalsiyum deposu! Günde bir avuç tüketin...

LEBLEBİNİN CİLT VE SAÇ SAĞLIĞINA FAYDALARI

Leblebi direkt olarak cilde uygulanmaz, yalnız elde edildiği nohut lapa halinde veya nohutun suyu cilde uygulanabilir. Leblebi kavrulduğu için cilt sağlığına topikal olarak uygulandığında etkili bir sonuç alınamayabilir. Bu yüzden cilde topikal olarak uygulamalarda nohutu tercih etmenizi öneririz.

Leblebinin içerdiği besinler içerden cilt sağlığını destekleyebilir ve cilt hücrelerini besleyerek kırışıklıkların, yara izlerinin ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

Aynı şekilde içerdiği besinler cilt sağlığı kadar saç sağlığı için de önemlidir. Saç köklerini güçlendirerek saçların dökülmesine engel olabilir. Bunun dışında kepek sorununa neden olan unsurların ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

Leblebi Açlığı Giderir: Özellikle rejim yapan kişilerin, leblebi tüketmesi kilo vermeye yardımcı olabilir. Leblebi, kilo vermek isteyenlerin uzun süre tok kalmasına yardımcı olabilir. Bu özelliği ile leblebi uzun süre yemek yeme isteğini bastırır.

Leblebi Kolesterole Faydalıdır: Günlük olarak 2-3 fincan leblebi kötü kolesterol seviyesini sağlıklı düzeyde tutmaya yardımcı olabilir. Bu özelliği sayesinde leblebi kalp krizi, felç ve inme gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Leblebi Diyabeti Kontrol Eder: Leblebi kısmen kan şekeri seviyesini sağlıklı seviyede tutmaya yardımcı olabilir. Bol miktarda lif içerdiği için besinlerin daha kolay parçalanmasını sağlar ve sindirilmesine yardımcı olur. Leblebi insülin için tavsiye edilmektedir.

Kan Hücrelerini Korur: Leblebinin içerdiği fosfat özellikle kan hücrelerinin sağlığını korumada önemli rol oynar. Bu özelliği sayesinde kan hücresi sayısını artırmaya yardımcı. Ayrıca hemoglobin arttırır ve böbrekten fazla tuzları temizler.

Tam bir kalsiyum deposu! Günde bir avuç tüketin...

Leblebi Kalp Sağlığını Korur: Bu konuyla alakalı olarak yapılan bütün bilimsel çalışmalar leblebinin kalp sağlığını koruduğu yönündedir. Zaten kötü kolesterol seviyesini düzenleyerek kalp sağlığına ciddi anlamda katkıda bulunmaktadır. Ayrıca leblebibin içerdiği çözünür liflerin kalp sağlığına faydalı olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır.

Leblebi Uyku Düzeni Sağlar: Amino asitler, triptofan ve serotonin açısından zengin olan leblebi, uyku sorunu olan kişiler için faydalıdır. Akşam yatmadan önce bir miktar leblebi tüketimi derin bir uyku çekmenize yardımcı olabilir.

Leblebi Sinir Sistemi Sağlığını Korur: Leblebinin içerdiği amino asitler, triptofan ve serotonin gibi madde ve diğer bileşenler sinir sistemi sağlığı açısından da önemlidir. Özellikle stres ve depresyon sorunlarının giderilmesine yardımcı olabilir. Stresten kaynaklanan kötü düşüncelerden alıkoyduğuna inanılır. Hafıza ve bellek üzerinde olumlu etkileri vardır.

Leblebi Bağışıklık Sistemini Korur: Bağışıklık sistemi için demir çok önemli bir besin kaynağıdır. Leblebi bol miktarda demir içerdiği için bağışıklık sistemine önemli katkıda bulunur ve hastalıklarla mukavemetini arttırır.

Tam bir kalsiyum deposu! Günde bir avuç tüketin...

Kadın Hastalıklarına İyi Gelir: Leblebi kadın hastalıkları için de etkili şifa kaynağıdır. İçerdiği mineral ve maddeler meme kanserine engel olabilir. Bunun yanında menopoz döneminde yardımcı olabilir.

Kansere Karşı Leblebi: Leblebinin kanser hastalıklarını iyileştirdiğini söylemek zor fakat içerdiği lifler ve yağ asitleri özellikle kolon kanserine yakalanma riskini azaltır. Leblebinin içerdiği bol miktardaki lifler ve yağ asitleri kolon tarafından emilir ve enerjiye dönüştürülür. Bu da kolon hücrelerinin sağlıklı kalmasını sağlar ve kansere yakalanma riskini azaltmış olur. Bunun dışında leblebinin içerdiği lifler sindirim sistemine faydalıdır, bağırsak hareketlerini arttırmaya yardımcı olabilir.

Leblebi Enerji Verir: Leblebinin bol miktarda demir içerdiğini yazmıştık, özellikle hamilelik döneminde anneler için demir önemli bir maddedir. Fakat daha fazla faydalarından yararlanmak için leblebi yerine nohut tüketilmesini öneririz. Çünkü leblebi kavrulma esnasında bazı özelliklerini yitirmektedir.

Bunun dışında leblebinin içerdiği manganez ve kalsiyum enreji sağlar. Kalsiyum aynı zamanda kemik sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Sağlıklı kemik yapısı ve kemikler için kalsiyum ihtiyacını sağlayabilir.

Ayrıca bol miktarda folik asit içermesi anne sütü için faydalıdır. Folik asit aynı zamanda omurilik tedavilerinde kullanılır ayrıca bu asit sinir sistemi sağlığını korur.

Böbrek Taşları İçin Leblebi: Bu konuyla alakalı daha çok nohut yardımcı olur fakat sağlık uzmanları leblebinin de böbrek taşlarının oluşmasını engellediğini savunmaktadırlar. Bu yüzden düzenli olarak leblebi tüketiminin böbrek taşlarının oluşmasını engellediğini söylemek mümkün.

Leblebi Sarılık Hastalığına İyi Gelir: Böbrek sağlığında olduğu gibi direkt olarak nohutun sarılık hastalığına çok faydalı olduğunu söylemekte fayda var. Fakat nohutun bir türevi olan leblebi de sarılık hastalığı için faydalıdır. Düzenli olarak leblebi tüketimi sarılık hastalığı sorunlarını azaltabilir veya sarılık hastalığına neden olan unsurların ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

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