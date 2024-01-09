Geven otu nelere iyi gelir? Geven otu nasıl tüketilir?

Geven otu ağırlıklı olarak Moğolistan ve Çin'in kuzeyinde yetişen bir bitkidir. Bezelyeye benzeyen bir çiçeği olan bu bitki, baklagiller üyesi olarak kabul edilmektedir. Ancak bu bitki, yetiştiği bölgeye göre bazı yapısal farklılar taşımaktadır.

GEVEN OTUNUN FAYDALARI

Geven otunun antik çağlardan beri bir nevi güçlendirici olarak kullanıldığı biliniyor. Yani bağışıklık sistemi üzerinde pozitif yönde bir işlev görüyor. Geven otunun içeriğinde bulunan; kolin, asparagin ve gliserizin sayesinde virüs ve bakteri gibi mikroorganizmalar insan vücudundan uzaklaştırılabiliyor.

Geven otu, ne için kullanıldığına bağlı olarak çok sayıda problem üzerinde oldukça etkili sonuçlara ulaşmaktadır. Bu bitkinin en yaygın kullanım sebebi ise hastalıklara karşı önceden direnç kazanabilmektir.